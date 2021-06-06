Начальника отдела районной полиции поймали на взятке в полмиллиона рублей спустя неделю после повышения

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Начальника отдела полиции Новокубанского района заподозрили в крупной взятке. Как удалось узнать «КП» - Кубань», на горяченьком попался 40-летний руководитель отделения по раскрытию преступлений имущественного характера.

По предварительным данным, силовики проводили оперативно-розыскные мероприятия, во время которых стало известно, что майор полиции должен получить крупную сумму денег – 500 тысяч рублей.

- Эти деньги передал человек, который является фигурантом уголовного дела. Гонорар он попросил отдать посредника, которого сейчас задержали, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - 500 тысяч рублей должны были пойти на то, чтобы Новокубанский районный суд по возбужденному делу вынес «правильный» приговор.

Договоренность была о том, чтобы Фемида дала человеку наказание, не связанное с лишением свободы.

Правоохранителям мужчины проговорились, для кого предназначалась взятка, после чего в районном отделе полиции начались разбирательства. Известно, что майор полиции, который должен был получить взятку, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

- Мера пресечения пока не избиралась, уголовное дело не возбуждалось, - уточняет источник в правоохранительных органах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», майор полиции в органах внутренних дел работает уже почти 20 лет. Претензий к его работе никогда не было. Действующих дисциплинарных взысканий не имеет. Долгожданное повышение получил буквально за пять дней до случившегося.

Сейчас устанавливаютcя все обстоятельства совершенного преступления.