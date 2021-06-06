Отрезала волосы ради победы: 20-летняя краснодарка выиграла в шоу «Ты топ-модель на ТНТ»

Фото: канал ТНТ

6 июня состоялся финал шоу «Ты топ-модель на ТНТ». Позади три месяца серьезных испытаний, споров, слез и работы над собой. Из 70 участниц, которые мечтали покорить подиум, отобрали лишь 15. Из них до финала дошли лишь трое - краснодарка Тина Това, Яна Добролюбова из Тольятти и уроженка Новосибирска Вика Кузнецова. Но в итоге зрители проголосовали за красавицу из кубанской столицы.

Стоит сказать, что на проект 20-летняя Тина Това пришла с богатым опытом. Она уже работает моделью, с этой профессией свою жизнь она мечтала связать с детства. Причем с помощью телешоу она надеялась на международный уровень и стать востребованной не только в России.

В финале были три девушки, но зрителей покорила краснодарка.

Уверенная походка, выразительная внешность и готовность к смене имиджа покорили судей. Дело в том, что девушка пришла на проект с длинными волосами. Жюри во время совещания решило, что внешность Тины нужно поменять.

Такой девушка пришла на проект. Фото: канал ТНТ

Ты не будешь плакать, если мы отрежем тебе твои роскошные волосы? Скажи только честно, — спрашивала тогда ведущая передачи Анастасия Решетова.

На что Тина тут же ответила - "я готова на все ради мечты!". И участница лишилась своих роскошных волос. Ей экстремально короткую стрижку и перекрасили в блондинку. Такой образ явно пришелся по вкусу девушке, которая перед камерой стала держаться еще увереннее.

Фото: instagram.com/ti_tova

Это покорило и зрителей, которые наблюдали за Тиной на протяжении всего проекта. Люди голосовали за девушку, и в итоге она набрала больше всего голосов – 43,8%.

Фото: instagram.com/ti_tova

Неважно как ты выглядишь, какой у тебя цвет кожи и рост. Важно, как ты себя чувствуешь, — сказала еле, сдерживая эмоции Тина в финале шоу. - Добиться можно всего, стоит лишь этого захотеть!

Фото: instagram.com/ti_tova

Девушка получила сертификат на 3 миллиона рублей и заветный контракт с модным дизайнером Филиппом Плейном.

- Последние минуты были самыми накаленными. Но внутри было спокойное чувство, - призналась уже после шоу девушка, которая поспешила поблагодарить тех, кто помог ей выиграть - Хочу выразить благодарность вам, вашим близким, друзьям, сотрудникам, преподавателям моего колледжа, которые голосовали за меня всем факультетом. Весь Краснодар болел за меня!