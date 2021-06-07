Кто может стать новым мэром Краснодара

Мэр Краснодара сменится уже этой осенью

Действующий мэр кубанской столицы собирается покинуть свой пост. Евгений Первышов собрался в Госдуму. Несмотря на то что основная борьба еще впереди, сомнений у горожан почти нет – в Краснодаре будет новый мэр.

«Комсомолка» решила присмотреться ко всем, кто может сменить Первышова на ответственном посту уже этой осенью.

Самой предсказуемой кандидатурой в этом случае станет нынешний первый зам Первышова Евгений Наумов. Он не светится пока на публике, но зато понятен всем «при дворе». Дипломированный инженер-менеджер отвечает за архитектуру и строительство в администрации города. По старой русской традиции, все вновь приходящие начальники ругают предыдущих, открещиваясь от их грандиозных прожектов. Дескать, все было не при них. С Евгением Наумовым такое не прокатит – он сам в команде Первышова имеет отношение к таким проектам, как «7 улиц» или «Грузовой каркас».

Первого замгубернатора Кубани Андрея Алексеенко давно прочат в мэры Краснодара. Хотя бы потому, что за последние пару лет «поднимать целину» в курортные города Сочи и Анапу отправились именно замы губернатора с Красной, 35. А руководящий опыт Андрея Алексеенко и его твердый нрав – очень нужные качества для кандидата в мэры Краснодара. Кажется, и его пронзительного взгляда будет достаточно, чтобы развести движение на перегруженных улицах города. Если, конечно, эта задача не покажется Алексеенко слишком мелкой.

Еще одним кандидатом на пост мэра может стать и нынешний депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин. Казалось бы, не очень равнозначная рокировка – психологически, наверное, непросто оставить вопросы государственной важности ради местечковых в Краснодаре. Но подобные примеры нередки, когда ради ответственного поста в регионе оставляли не менее ответственные в Кремле. Рациональность выбора в пользу Дмитрия Ламейкина понятна. За время своего депутатства он если и не обрел опыта решения серьезных вопросов, то наверняка обзавелся полезными знакомствами. И как же они были важны, к примеру, в отстаивании бюджета на строительство, к примеру, нового Яблоновского моста.

Поживем, увидим.