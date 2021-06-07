Больше ресторанов, меньше - ларьков: в Геленджике открылся курортный сезон 2021

Курорт хочет повторить рекорд 2019 года Фото: София ФОМЕНКО

Геленджик открыл курортный сезон 2021 года. Большой праздник стартовал на прекрасной набережной города. Все жители и гости волновались - прогноз предсказывал дожди и шторм, но зря - на курорте весь день сияло солнце. Поэтому фестиваль «В ритме красок!» действительно стал ярким вопреки прогнозам.

Курортомобиль, курсирующий по курорту на протяжении всего праздника Фото: София ФОМЕНКО

На главной городской площади старт сезону дал мэр города Алексей Богодистов. Он открыл праздник рисунком смайлика на холсте.

- Поздравляю вас с открытием летнего сезона 2021! Пусть для каждого он будет очень ярким и улыбчивым. Мира, добра, - сказал глава.

Сезон 2021 мэр города открыл рисунком красного смайлика Фото: София ФОМЕНКО

Затем в воздухе всколыхнулся бумажный салют, и на площадь выбежали все артисты фестиваля. Они запрыгнули в курортомобиль и под сопровождение оркестра отправились дарить яркое настроение всем гостям!

Любимчики публики - барабанщики Геленджика в фирменных бирюзовых костюмах Фото: София ФОМЕНКО

На набережной прошло шоу флайбордистов. Лучшие спортсмены России показали сложнейшие мировые трюки с элементами акробатики. Они поднимались на флайбордах на 17 метров над морем. Самой артистичной среди них была девушка в розовом костюме. Она кружилась над водой под гул аплодисментов со всех сторон.

Спортсмены из России показывают мировые трюки Фото: София ФОМЕНКО

На открытие сезона в Геленджике приехали журналисты из разных стран - Японии, США, Италии Фото: София ФОМЕНКО

Тем временем на набережной гудела своя жизнь - художники представляли свои картины, звуки оркестра сменялись песнями уличных музыкантов, девушки показывали шоу на батутах и...открывалась ярмарка. На ней - бойкое изобилие работ лучших мастеров бухты, вкусные угощения и, конечно, любимое развлечение туристов - «поторговаться у прилавков».

Весь день музыкальные коллективы сменяли друг друга Фото: София ФОМЕНКО

Все время на площади работала интерактивная площадка Черноморской киностудии «Все краски кино». На ней талантливые режиссеры юга показывали свои фильмы, которые они готовят к международным фестивалям, и только у зрителей Геленджика была возможность взглянуть на них.

Один из главных символов Геленджика - белая невесточка Фото: София ФОМЕНКО

Завсегдатаев курорта 2021 год должен удивить новой гастрономической набережной - хорошие рестораны, споты с мидиями и устрицами, шампанское из соседних виноделен. Главная площадь Геленджика явно становится современнее - больше ресторанов и меньше ларьков.

Новые веранды на Набережной курорта Фото: София ФОМЕНКО

В обед мэр города пообщался с журналистами в Первомайском сквере. Он рассказал о планах города на летний сезон 2021.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов в Первомайском сквере Геленджика отвечает на вопросы журналистов Фото: София ФОМЕНКО

- Геленджик - город для всех! Мы радушно ждём новых гостей любых возрастов и профессий. По анализам экспертов, в этом сезоне к нам должны приехать около 4 миллионов гостей. Геленджик - особенный город: уникальная природа, удивительно правильной формы морская бухта, наша набережная стала визитной карточкой всего черноморского побережья. Перечислять изюминки курорта можно долго. Однако, наша главная ценность – это люди, которые здесь живут и трудятся на благо всех россиян. Благодарю за труд и всех поздравляю с началом летнего курортного сезона, - сказал на встрече Алексей Богодистов.

Летние закаты в Геленджике Фото: София ФОМЕНКО

Кроме того, он поделился и своим личным увлечением - фотоохотой. Богодистов отметил, что следить за животными - одно из любимейших его хобби, а ещё это несет и пользу природе, ведь иногда под камеры ловушек могут попасть и браконьеры. И с помощью снимков пограничникам будет легче остановить нарушителей.

Дикий кот на одном из склонов Маркотхского хребта.Фото: скриншот фотоловушки мэра Геленджика

Вечером на курортной набережной гостей ждал концерт. На нем выступили артисты Геленджика, многие из которых впервые представили свои номера публике. Декорациями концерта стал фестиваль шаров на центральной площади между музеем и Лермонтовским бульваром. Мастера изготовили трехметровые фигуры из воздушных шаров - ожившие герои мультфильмов, Эйнштейн, богатыри, - все, как настоящие, выстроились в ряд на набережной.

Воздушные произведения искусства

С наступлением темноты на курорте начался масштабный концерт со звёздами. На этот раз в гости приехала группа «Дискотека Авария», музыканты радовали всех своими легендарными треками, а после геленджикскую бухту озарил праздничный салют.

Финальный аккорд вечера Фото: София ФОМЕНКО

Все яркие краски лета показались в небе, а значит курорт точно ждёт прекрасный и насыщенный летний сезон!