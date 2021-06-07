Не продлили визу: Девочку «с маской Бэтмена» вынудили уехать из России до конца лечения

Луна с мамой улетели в США Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Американская пациентка доктора Павла Попова из Краснодара, который вот уже два года лечит ее от гигантского меланоцитарного невуса на лице, срочно вылетела в США. У них закончилась виза, а новую не выдали.

- Все, мы летим домой. Я думала, что удастся этим летом полностью завершить лечение. Но нет, нам не дали визу, - сообщила мама девочки в соцсети. - На все про все у нас было три дня.

Однако медики успокоили, что трудности временные. Луна вскоре вернется на финальные процедуры.

- Изначально визу российское консульство им выдало до 6 июня, но, по правилам, находиться в России девочка с мамой могли еще до 15 числа. Однако мы решили не рисковать и не нарушать законодательство, а отправить Луну отдохнуть домой пока им не выдадут новую визу, - сообщили "КП" - Кубань" в клинике. - Хорошо, что во время тотальных запретов на въезд в страну, Россия позволила им это сделать беспрепятственно.

К слову, Луне, действительно, осталась последняя операция.

- Есть сложность. У Луны невус врос в брови, поэтому придется его убирать. В остальном, все штатно, - пояснили медики.

Напомним, на лечение американки скидывался весь мир. Ее мама развернула целую кампанию в сети, но полностью оплатил лечение девочки россиянин. Он перевел клинике в Краснодаре 60 тысяч долларов и пожелал остаться неизвестным.

Два года назад Кэрол собрала все свои пожитки и решилась лететь через океан в Россию, чтобы избавить дочь от огромного меланоцитарного невуса во все лицо. Тогда доктора в США только пальцем у виска покрутили, назвав такое решение авантюрой с ее стороны. За лечение в Америке они запросили баснословную сумму, Попов решился сделать операцию значительно дешевле и менее травматично для ребенка. Путем фото-динамических процедур.

И пока результат лечения Кэрол Феннер полностью удовлетворяет.

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