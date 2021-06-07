Два скульптора: В Краснодаре разгорается скандал по поводу будущего памятника изобретателю телевидения

На фото два скульптора - Александр Аполлонов (выше) и Владимир Золотухин.

Краснодару (в бытность Екатеринодаром) повезло. Он не только приютил, спасавшегося от хаоса Гражданской войны выдающегося физика Бориса Розинга, но и стал на несколько лет плацдармом для всех его гениальных идей. И именно в Краснодаре у кубанского политеха решено наконец поставить ему памятник, как основателю института и главному изобретателю телевидения.

Однако вместе с решением об установке бронзового изваяния Борису Розингу, разгорелись нешуточные страсти по поводу его авторства.

- Мой отец изготовил эскиз памятника несколько лет назад. Интерес к личности Бориса Львовича у него возник еще в 1988 году. Он долго вынашивал эту работу, - говорит Иван, сын знаменитого скульптора, заслуженного художника РФ Александра Аполлонова. - Его поразил не только масштаб открытия Бориса Львовича, но и то, что он остался на Родине в России, и в тяжелейшие годы разрухи и гражданской войны продолжил свою научную и подвижническую педагогическую деятельность.

Была идея создать в политехе аллею ученых, которых собрал в институте Розинг. Видные профессора тогда спасались от госпереворота именно в Краснодаре.

- Эскиз представляет собой сложную композицию, в центре которой фигура Бориса Львовича Розинга. Изобретатель нежно и бережно, как новорожденное дитя, держит лучевую трубку, что символизирует рождение эпохи телевидения, - рассказывает об отцовской работе Иван Аполлонов.

Свою работу, в которой он показал образ русского интеллигента в трагических обстоятельствах, скульптор сделал из пластилина и оставил на полке в мастерской. Перспектива установки памятника Розингу тогда была очень туманной. А в 2017 году Александр Аполлонов погиб в автомобильной аварии.

Сейчас логично и рационально было бы снять готовый эскиз с полки и воплотить задумку признанного мастера в жизнь. Отдать тем самым дань уважения обоим - Розингу и Аполлонову.

Это Розинг Аполлонова

Однако решено, что автором скульптуры будет вовсе не Аполлонов.

- Нам прислали обращение ректората Кубанского технологического университета с просьбой поручить работу над памятником Розингу Владимиру Золотухину. С припиской, что он известный краснодарский художник, удостаивающийся престижных всероссийских наград. Кроме того, он, по словам руководства вуза, представил наиболее интересный эскиз, - сообщили "КП" - Кубань" в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Краснодара.

К сожалению, в распоряжении редакции есть только эскиз монумента Борису Розингу руки Аполлонова. И, как нам кажется, в этом спорном вопросе, который будет стоить немалых бюджетных вложений, стоит обратиться к общественному мнению.

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