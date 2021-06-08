Максим Аверин приехал работать в Сочи

Артист Максим Аверин на встрече с генеральным директором СКФО Владимиром Кузнецовым

8 июня в Сочи приехал знаменитый и заслуженный артист России Максим Аверин. Он встретился с мэром курорта и генеральным директором концертно-филармонического объединения для того, чтобы подписать…трудовой договор. Да-да, Максим Аверин теперь работает в Сочи. Его назначили художественным руководителем СКФО, который включает в себя Зимний театр, Зал органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской и Сочинскую филармонию.

- Максим Аверин по праву пользуется большим уважением среди коллег. Его творческий путь – пример самоотдачи, служения искусству и зрителю. Уверен, что с его опытом сцена Зимнего театра подарит новые сценические открытия для сочинцев и гостей города, - сказал на встрече глава города Алексей Копайгородский.

Артист на встрече с мэром Алексеем Копайгородским

Мэр курорта пожелал артисту удачи в работе и заверил коллектив, что такое сотрудничество будет плодотворным. В свою очередь Максим Аверин должен будет встретиться с коллективом всего Сочинского концертно-филармонического объединения и начать работать. – Хочется, чтоб на сцене играли спектакли не только взрослые, но и студенты, школьники. В планах открыть детские студии, – сказал художественный руководитель Сочинского концертно-филармонического объединения Максим Аверин.