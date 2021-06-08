Подорожает ли молоко в магазинах Краснодарского края

Фото: Катерина МАРТИНОВИЧ.

Молоко - продукт, который, несомненно, стоит в холодильнике каждого кубанца. И, конечно, за ценой на этот популярный товар в магазинах следят все без исключения. Мол, подорожает молочка, жди повышение цен и на другие продукты. А тут еще появился лишний повод для беспокойства.

Аналитики подготовили рейтинг субъектов страны с максимальным и минимальным уровнем цен на сырое молоко. И Кубань вошла в десятку регионов с самым дорогим продуктом. В нем наш край занимает 8-ю строчку. Средняя стоимость литра сырого молока в регионе - 31,4 рубля. Дороже, чем в Мурманской и Амурской областях, где литр оценивается в 31,1 рубля.

Гулять хотят, а негде

Как отмечают эксперты, уровень цен весной 2021 года оказался на порядок выше того, что фиксировался в 2020-м. В Молочном союзе России этот факт объясняют тем, что кубанским буренкам просто негде пастись.

- В Краснодарском крае практически вся земля относится к категории сельхозназначения, и засеивается культурами, в том числе кормовыми. Для пастьбы скота практически нет свободной земли. В том числе поэтому в регионе применяется стойловое содержание дойного стада. А это уже повышает затраты на производство молока - сельхозтехника для сбора кормовых культур, раздача корма, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая.

То есть было бы в регионе больше территорий, где можно пасти коров, ситуация выглядела бы иначе.

Ценник вырос на все

Но в Национальном союзе производителей молока говорят, что повышение цен на сырое молоко - это прямое следствие роста себестоимости его производства.

- Произошло удорожание кормов, электроэнергии, стоимости привлекаемых трудовых ресурсов и прочих статей затрат, - говорят «КП» - Кубань» в Национальном союзе производителей молока. - Все это, естественно, привело к тому, что в среднем за 2020 год себестоимость производства молока выросла более чем на 7%. А к концу года – на 18%.

При этом, говорят в союзе, в 2021 году рост затрат продолжился - высокобелковые корма дорожают, растет ценник и на минеральные удобрения, используемые для производства собственных кормов.

- И, конечно, производители молока в Краснодарском крае также столкнулись с ростом себестоимости, - объясняют в Национальном союзе производителей молока. - В результате производство молока в сельхозорганизациях региона сократилось на 4%. Снизилось и поголовье коров на 1%. Это повлекло в том числе повышение цен на продукцию.

КОММЕНТАРИЙ МИНСЕЛЬХОЗА

Чтобы поднять надои, в крае создадут свой селекционный центр

Несмотря на то что себестоимость производства сырого молока этой весной выросла, пока это ни на отпускных, ни на розничных ценах не отразилось. Только надолго ли?

- Снижение объемов производства молока в 2021 году связано с сокращением дойного стада, - пояснили в минсельхозе Краснодарского края. - Так, в сельхозорганизациях края стало на 700 голов меньше, чем в 2020-м. Причины объективные - лейкоз у скота и выбраковка низкопродуктивного стада. По нашим прогнозам, в течение года ситуация восстановится. Регион выйдет как минимум на уровень прошлого года. По итогам 2020-го объем производства молока превысил 1,5 миллиона тонн. Рост в сравнении с 2019 годом составил 85,7 тысячи тонн.

Раз потрясений не ждут, то и ценник в магазинах на молоко взлететь не должен. Но отрасль в крае, очевидно, нуждается в поддержке.

- И государство нам помогает. Самый большой объем средств направлен именно на поддержку производства молока, реализованного или отгруженного на собственную переработку – более 1 миллиарда рублей, - рассказали в минсельхозе Краснодарского края.

- Но для того чтобы производство молока в регионе не просто оставалось на нынешнем уровне, но и продолжало расти, необходимо привлечение частных инвестиций в отрасль. В этом плане отрасль животноводства на Кубани является одной из самых привлекательных для инвесторов. Животноводам Кубани приходится ежегодно покупать 2500 телок и нетелей - 60% племенного скота завозится из других стран. С целью решения этого вопроса в ближайшие годы в крае планируется создать селекционно-генетический центр по молочному скотоводству. В России пока нет ни одного подобного центра.