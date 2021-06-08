В Сочи стартовали «Культурные каникулы»: что нужно, чтобы записать ребенка

В Сочи ребята найдут занятия по душе Фото: Виктор КЛЮШКИН

Проект «Культурные каникулы» создан в Сочи по поручению главы города Алексея Копайгородского и направлен на организацию активного летнего досуга детей. Хотя на курорте уже открылись детские пришкольные лагеря. Всего этим летом на базе образовательных организаций города будут работать 46 лагерей труда и отдыха и 52 профильных лагеря дневного пребывания. Они планируют принять более 8800 школьников.

- В рамках проекта учреждения культуры на время летних каникул подготовили обширную программу для организованных групп детей. В июне они посетят концерты инструментальной музыки, детские спектакли и сказки, - рассказала начальник управления по образованию и науке администрации города Ольга Медведева.

В городских и районных музеях уже начались экскурсии, выставки и интеллектуальные интерактивные игры. Посещение всех мероприятий для детей проходят на безвозмездной основе и в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Намечено, что в июне в рамках «Культурных каникул» различные познавательные мероприятия посетят более 5000 школьников.

Сочи готов и к детскому отдыху

Как попасть в лагерь

Лагеря с дневным пребыванием открыты на базе общеобразовательных организаций с 8:30 до 14:30. В течение дня дети участвуют в различных мероприятиях, ездят на экскурсии, посещают бесплатно музеи в рамках городской программы «Культурные каникулы», занимаются культурно-образовательной деятельностью по профилю лагеря.

Детей в лагерь дневного пребывания принимают на основании заявлений родителей, поданных в адрес администрации школы. В связи с особенностью финансирования приоритетным правом пользуются дети из многодетных и малообеспеченных семей.

Лагерь труда и отдыха комплектуется из подростков не моложе 14 лет. Режим дня в нем предусматривает проведение утренней зарядки, организацию питания, трудовую деятельность, участие в культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях. В лагере труда и отдыха подростки помогают в озеленении школьного участка, осваивают трудовые навыки. Для того чтобы устроить подростка в такой лагерь, родителям необходимо обратиться в администрацию школы.

Телефон для справок в управлении образования Сочи: 8 (862) 264-71-88

Для молодежи - танцы и походы

В Сочи молодежные клубы подготовили насыщенные летние программы. Жители курорта занимаются в них спортом, танцами, музыкой и туризмом. Об этом рассказал руководитель управления молодежной политики городской администрации Сергей Черемшанов.

- В Сочи действуют 14 молодежных клубов во всех внутригородских районах, - рассказал руководитель управления молодежной политики городской администрации Сергей Черемшанов. - Например, в Лазаревском районе действует молодежный клуб «Возрождение», в котором проходят занятия по диджеингу и брейк-дансу. Клуб проводит мастер-классы по современным танцам и музыке.

Сочинская молодежь занимается мотокроссом, брейк-дансом, историческими танцами, скалолазанием и другими популярными направлениями.

Ну и куда без водных развлечений Фото: Виктор КЛЮШКИН

Так, турклуб «Вершина» организует походы выходного дня и экскурсии по рекреационным объектам, «Лабиринт» проводит учебно-тренировочные сборы на скалодроме. В фокусе клуба BlackSeaDwarfs - настольные игры.

- Молодые семьи тоже объединяются в Клуб молодой семьи и вместе занимаются фитнесом, мастер-классы, марафоны, выезжают на природу, - отметил Сергей Черемшанов. - Лето насыщено разнообразными мероприятиями, которые объединяют молодежь курорта.

Как попасть?

Всего в Сочи действуют 14 молодежных клубов по интересам. Посещать их могут все желающие - как студенты, так и работающая молодежь от 18 до 35 лет. Надо только выбрать направление: творчество, спорт, хореография, туризм, и записаться на занятия, которые проходят бесплатно.

Для записи необходимо обратиться непосредственно в клуб или уточнить информацию по телефонам: 8 (862) 262-76-14, 8 (862) 253-32-37.

Кроме того, молодежь Сочи приглашают шесть военно-патриотических клубов. В них проходят занятия по строевой, огневой, тактической подготовке, военно-прикладным видам спорта.

Телефон для справок: 8 (862) 241-81-78.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На курорте стартовал фестиваль дворовых игр

Главная задача проекта - воспитать у детей любовь к спорту. Об этом сообщил директор департамента физической культуры и спорта городской администрации Анатолий Мирошников.

- Фестиваль позволит формировать командные качества детей, способствовать их социализации, приучить к активному образу жизни, - пояснил Анатолий Мирошников. - Одновременно летом сочинские подростки принимают участие во всекубанских турнирах по уличному баскетболу и футболу на кубок губернатора Краснодарского края.

К участию в фестивале допускаются все желающие до 18 лет. Уточнить информацию можно в департаменте по телефону: 8 (862) 262-28-14 и 8 (862) 262-25-27.

Петь, танцевать и рисовать!

Работники культуры организуют на каникулах подвижные игры, веселые конкурсы, мастер-классы и концертные программы. С подробностями их работы познакомила начальник управление культуры городской администрации Марианна Устинова.

- Лето, как поется в известной песне - это маленькая жизнь. И насколько она будет счастливой и наполненной, интересной и полезной у детей, зависит от нас, взрослых. Отрасль культуры не могла остаться в стороне и активно принимает участие в программе организации досуга маленьких сочинцев, - отметила Марианна Устинова.

Летние площадки открыты при домах культуры, где работают всевозможные секции: музыки, танцев, вокала, фольклора, декоративно-прикладного искусства и другие.

Работа летних площадок будет организована для участников клубных формирований, в которые смогут записаться все желающие, обратившись в дома культуры города. Уточнить информацию можно в управлении культуры по телефону: 8 (862) 266-55-90.