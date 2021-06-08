Адская машина: на полях Кубани заметили чудо-сельхозтехнику

Чудо-трактор сбережет экологию, как считают производители.

Настоящий огнемет заметили на полях Кубани. Адская машина - это помесь трактора с поливалкой. Только вместо воды или химикатов, обычно используемых для обработки почвы от вредителей, через тонкие трубочки бьется пламя.

- Это что за чудо техники? - удивляются кубанцы.

Трактор с прицепным огнеметом работает на газе. В специальную бочку заливается топливо, а потом поджигается, как сварочный аппарат.

Оказывается, новинка зарубежных производителей сельхозтехники уже пользуется популярностью в Европе и США . Фермеры возвращаются к прополке пламенем, известной еще с конца 19 века для большей экологичности.

- Прополка пламенем - это то, что мы называем «медленным убийством». По сути, вы разрушаете клеточную структуру в листе растения. Сорняк больше не будет направлять энергию на рост (фотосинтез), передавая убой через корневую систему. Да, прополка пламенем убьет и корни! Даже на больших сорняках (более 6 дюймов), вы увидите потрясающий эффект и даже гибель в течение нескольких дней, в зависимости от того, насколько устоялась корневая система и как долго растение подвергалось воздействию тепла, - цитирует журнал "Interesting ingenering" производителя новой научной разработки.

Первый сельскохозяйственный огневой культиватор был запатентован в 1852 году. Но по мере того, как гербициды стали популярными, огневые прополки практически прекратились.

Зато гербициды и пестициды очень опасны последствиями. Убивая сорняки, они попадают в почву и воду, нанося тем самым долгосрочный вред.

- Борьба с сорняками и вредителями огнем - это очень хороший способ, но как это сочетается с противопожарными мерами?! Тогда надо вкорне снова пересматривать все правила безопасности. Что касается рациональности такого приобретения, то затраты на газ тоже будут немаленькими, - говорит доцент сельхозуниверситета Иван Пурнов.

А пока выглядит такая техника все-таки впечатляюще.