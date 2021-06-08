На Кубань едет икона, которая «плакала» в день гибели «Курска»

Фото: i-kona.ru

В Краснодарский край прибывает чудотворная мироточивая икона Божией Матери «Умягчение злых сердец». Ее привезут из деревни Бачурино Московской области. Именно здесь построили часовню, где и хранится святыня.

Небольшой образ, как и многие десятки тысяч подобных ему, был отпечатан полиграфическим способом, но это изображение было избрано явить дивное чудо - икона стала живой. Всемирно известная святыня мироточит с 1998 года. Тогда ее владелица Маргарита Воробьева заметила, что по поверхности иконы стекает миро. В 1999 году перед взрывами домов в Москве на образе изменился лик Богородицы - под глазами появились темные круги, в квартире стало пахнуть ладаном. 12 августа 2000 года, в день гибели подводной лодки «Курск», на иконе появились крохотные кровоточащие ранки. С тех пор образ мироточит и кровоточит постоянно.

Фото: mitropoliakuban.ru

- С тех пор икона побывала в Америке, Австралии, Европе, на Афоне, объехала почти всю Россию, побывала во многих горячих точках. А теперь приложиться к святыне и помолиться смогут и жители Кубани, - рассказывают в Екатеринодарской и Кубанской епархии.

Приложиться к иконе смогут все желающие. Во время богослужений будут приняты необходимые меры профилактики распространения коронавируса. Святыню будут протирать специальным антисептиком, все поверхности в храме - обрабатывать обеззараживающим раствором.

Считается, что молитва перед иконой «Умягчение злых сердец» помогает улучшить неблагополучные отношения в семье, в том числе между супругами, а также родителями и детьми.Икона защищает от чужой нетерпимости и от собственного гнева и раздражения. Также перед этим образом Богородицы можно просить защиты в случае, если вспыхивает любая вражда.

Какую молитву читать перед иконой

О многостральная Мати Божия, Превысшая всех дщерей земли, по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли перенесенных, приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости. Инаго бо прибежища и теплого предстательства разве Тебе не вемы, но, яко дерзновение имущи ко Иже из Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевать в Троице Единому Богу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

КОНКРЕТНО

Расписание приезда иконы «Умягчение злых сердец — Бачуринская»:

16 – 18 июня: собор Александра Невского в Краснодаре на улице Постовой, 26,

18 – 20 июня: Екатерининский собор в Краснодаре на улице Коммунаров, 52,

20 – 21 июня: Свято-Троицкий храм в Горячем Ключе на улице Советская, 100,

22 июня: Покровский храм в Апшеронске на улицеКоллективная, 41;

23 июня: храм иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в станице Нефтяной Апшеронского района на улице Февральской, 1.