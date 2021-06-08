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Происшествия8 июня 2021 16:55

Не то собака, не то лев: В Сочи полицейские ищут устроителей фотосессий с крашеными животными

За снимок с псом они брали по 200 рублей
Ева МУР
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От желающих сделать фото нет отбоя.

От желающих сделать фото нет отбоя.

Сочинских самоедов снова вывели на заработки. Аккуратно стриженные под львов и крашеные в кислотные оттенки, собаки зарабатывают для своих хозяев по 200 рублей за фотографию. Защитники животных бьют тревогу.

- Бедные собачки снова в деле. Целыми днями они просиживают на самых популярных сочинских улицах без еды и питья, - сообщают туристы.

В УВД по городу-курорту уже начали проверку.

Напомним, три года назад шумиха вокруг самоедов из Геленджика, брошенных в лесу на верную смерть, помогла спасти собак и обратить внимание властей на проблему.

Этим летом после объявления "войны" зазывалам уже редко можно встретить гуляющих по берегу надоедливых торговцев теплыми напитками и холодной кукурузой, зато бизнес пляжных фотографов, оказывается, все еще актуален.

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