Концерн «Покровский» и кубанские фермеры - партнерство на благо страны

Фото: Иван Петров

Плодородные и щедрые земли Кубани кормят всю Россию. Ежегодно отсюда экспортируются миллионы тонн зерна, кукурузы, подсолнечника и других сельскохозяйственных культур.

Спор о том, кто вносит основной вклад в продовольственную безопасность страны – крупные агропредприятия или фермеры, - никогда не был актуальным для ведущего агрохолдинга страны концерна «Покровский», который с уважением относился и относится к своим партнерам по агробизнесу, какую бы долю рынка они ни занимали.

- Концерн "Покровский" является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране и входит в десятку национальных лидеров по объему обрабатываемой земли и основным производственным показателям, - говорит руководитель агробизнеса концерна Станислав Кашуба. - В коллективах "Покровского" трудятся более 10 тысяч человек, и 8 тысяч из них заняты в сельском хозяйстве в Краснодарском крае.

- Масштабы работ значительные, наши аграрии ежегодно обрабатывают порядка 240 тысяч гектаров в 16 районах Краснодарского края. Но мы не работаем в вакууме, рядом с нами расположены земли наших коллег, будь то известные предприятия или земли простых фермеров, которые так же, как и мы, выращивают зерно, овощи, сахарную свеклу. Все мы хлеборобы, все мы делаем одно дело – кормим население нашей страны и обеспечиваем продовольственную безопасность страны.

Фото: Иван Петров

- Мы возобновили работу Тимашевского и Курганинского сахарных заводов, которые длительное время простаивали, вложили в них крупные инвестиции, на предприятия вернулись люди, - рассказывает Михаил Пак, директор по развитию концерна "Покровский", - модернизировали Каневской сахарный завод. Теперь это успешные и конкурентоспособные производства, которыми гордится Краснодарский край. И сделать это было непросто, надо было еще вернуть сырьевую базу, а это за один день не делается. И тогда мы обратились к нашим коллегам – фермерам, предложили им авансирование за будущую свеклу. И фермеры нам поверили, мы смогли быстро перестроить и свой аграрный сектор на выращивание сахарной свеклы, которая пошла на переработку на сахарные заводы. Сейчас наши аграрии и партнеры-фермеры сдают на три завода более 2 миллионов тонн сахарной свеклы, из которой вырабатываем 305 тысяч тонн сахара. В концерне «Покровский» считают, что такая кооперация на пользу всем — и потребителям, и производителям, и государству.

Фото: Иван Петров

С соседями надо жить дружно

О добрых отношениях с соседями из концерна «Покровский» рассказывает фермер Андрей Овечкин из станицы Упорной Лабинского района Краснодарского края:

- Несколько лет назад я и мой коллега-фермер Иван Прокопенко взяли по просьбе местных жителей в аренду их земельные паи, которые ранее обрабатывала агрофирма «Упорная», но документы никакие не оформляли. В 2015 году в результате проведенных собраний с собственниками земли концерн «Покровский» официально получил в аренду все земельные участки, ранее арендуемые ООО АФ «Упорная», в которые также вошли и земли, которые на тот момент обрабатывались нами, - пояснил Андрей Овечкин. - В результате наших переговоров с концерном «Покровский» мы достигли взаимовыгодных договоренностей, которые юридически оформили. Никаких претензий друг к другу у нас нет, мы поддерживаем добрососедские отношения. Концерн регулярно привлекает меня на уборку озимых культур со своих полей, а также существенн

Фото: Иван Петров

о поднял стоимость покупки долей у пайщиков, чего до них никто раньше не делал.

О взаимовыгодных и рабочих отношениях с концерном «Покровский» рассказали и фермеры Отрадненского района Краснодарского края Руслан Машуков и Тигран Карабахцян:

- В 2012 году сельскохозяйственное предприятие агрофирма «Победа» обанкротилось, часть земель отошло нашим фермерским хозяйствам, часть земель официально взяло в аренду предприятие концерна «Покровский», в которые перешли специалисты из обанкроченного АФ «Победа». За короткий срок был создан коллектив, который образцово выполнял все требуемые технологические операции, агрофирма соблюдала севооборот, поддерживала плодородие земель. Разовое изъятие нашими фермерскими хозяйствами более 30% обрабатываемых хозяйством земель могло привести к значительному сокращению персонала, люди потеряли бы работу и средства к существованию, так как предприятие является одним из основных работодателей в станице, - рассказали фермеры. - Понимая сложность ситуации, мы провели встречу с местным руководством концерна «Покровский», на которой смогли достигнуть компромисса: часть земель беспрепятственно были переданы нам от хозяйства, а часть земель мы оставили в аренде у концерна. Достигнутое соглашение позволило сохранить хозяйство и предотвратило возможный конфликт, что называется на корню. Все взятые на себя обязательства концерн «Покровский» выполняет в полном объеме, арендная плата выплачивается своевременно, поддерживается высокий уровень земледелия на наших полях. При проведении полевых работ сотрудники концерна «Покровский» иногда обращаются к нам за помощью, иногда мы к ним - всегда протягиваем друг другу руку помощи. Считаем, нам очень повезло, что нашим соседом оказался концерн «Покровский».

Фото: Иван Петров

В станице Должанская (Ейский район Краснодарского края) земли концерна «Покровский» граничат с участками, входящими в крестьянско-фермерское хозяйство Татьяны Бублик (КФХ Бублик Т. В.).

– В 2021 году мы готовимся к проведению очередного собрания пайщиков, и около 130 из них изъявили желание заключить договор аренды не с концерном, а с КФК Бублик Т.В. По данному вопросу с ГК «Концерн «Покровский» достигнута договоренность, никаких конфликтных ситуаций не возникало. Более того, мы на взаимовыгодных условиях определили местоположение выделяемых пайщиков и провели план межевания.

В Приморск-Ахтарске находится сельхозпредприятие ООО «Возрождение-Агро». В 2006 году оно было учреждено Олегом Алексеевичем Стрижко и специализировалось на выращивании овощей – сельдерея, редиса, лука, моркови и других культур.

Как и многие другие фермеры, Олег Алексеевич брал кредиты и частные займы на развитие своего бизнеса – на приобретение сельскохозяйственной техники, упаковочного оборудования, закупку семян и удобрений. В 2018 году его обязательства составляли в общей сложности около 150 млн. рублей. Но неблагоприятные условия на рынке и трудности в реализации скоропортящейся продукции привели к просрочкам при обслуживании кредитов и в дальнейшем к возбуждению процедуры банкротства в отношении как самого ООО «Возрождение-Агро», так и его учредителя лично.

- Мои обращения к кредиторам и банку в целях реструктуризации задолженности и получения отсрочки или рассрочки погашения долга не увенчались успехом. Поэтому я пошел другим путем – нашел инвестора в лице концерна «Покровский», который взял на себя все кредитные обязательства и сохранил производственный профиль предприятия. Процедуры банкротства были прекращены, - рассказал журналисту Олег Алексеевич. – Я остался работать на предприятии, продолжаю руководить агропредприятием в качестве управляющего. В результате инвестирования дополнительных средств, использования сохраненной материально-технической базы и трудовых ресурсов уже на следующий год мы добились увеличения объема производства овощей и зелени на 30%.

На благо страны и государства

Сельское хозяйство - особая отрасль, развитие которой невозможно без партнерского сотрудничества производителей с администрациями всех уровней.

Рассказывает заместитель главы администрации Ейского района, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Дьяченко Михаил Дмитриевич:

- На территории муниципального образования Ейский район работают 4 крупных предприятия, входящие в состав концерна «Покровский»: ООО АК «Камышеватский», ЗАО АФ «Кухаривская», ООО АК «Ейский» и ОАО «Родина». На протяжении всего времени работы концерна «Покровский» на территории Ейского района со всеми хозяйствующими субъектами налажены деловые отношения. Хозяйства холдинга активно участвуют в социальной жизни района и сельских поселений, оказывая помощь администрациям сельских поселений в решении неотложных задач (выделяют по мере возможности спецтехнику для уборки территорий, оказывают содействие в организации и проведении мероприятий, в том числе поздравлений ветеранов войны к 9 Мая, дню станицы, дню пожилого человека и т.д.). Помогают школам и садикам в решении неотложных задач. С 2020 года концерн «Покровский» участвует в софинансировании программы «Комплексное развитие сельских территорий», выступая одним из спонсоров в реализации проектов благоустройства территорий.

Фото: Иван Петров

- На территории нашего района хозяйства концерна «Покровский» обрабатывают около 48 тыс. га сельскохозяйственных угодий, что составляет 33% от площади района (АК «Камышеватский» - 14,5 тыс. га, АК «Ейский»- 17,6 тыс. га, ОАО «Родина» -15,6 тыс. га). Необходимо отметить, что с каждым годом улучшается культура земледелия, а это все благодаря технической перевооруженности хозяйств (приобретение зерноуборочных комбайнов, почвообрабатывающей техники, тракторов), соблюдению агротехники возделывания сельскохозяйственных культур.

- По итогам 2020 года всеми хозяйствами холдинга, расположенными на территории Ейского района, собрано около 150 тыс. тонн зерновых, колосовых и зернобобовых культур, а это весомый вклад в продовольственную безопасность страны в рамках нашего района с учетом тяжелейших погодных условий 2020 года, критической нехватки влаги в почве.

- Два хозяйства холдинга в 2020 году были победителями районных соревнований по итогам уборки зерновых, колосовых и зернобобовых культур: ОАО «Родина» и ООО АК «Камышеватский». Работники данных предприятий неоднократно становились передовиками и победителями жатвы в районных и краевых соревнованиях.

- Предприятия концерна занимаются выращиванием сахарной свеклы, в текущем году на территории района посеяно 3758 га, планируемая урожайность - 400 /га.

- Два предприятия, входящие в состав концерна «Покровский», на территории нашего района занимаются животноводством: ОАО «Родина» и ЗАО АФ «Кухаривская». На сегодня общая численность поголовья КРС в данных хозяйствах составляет 6878 голов или 78% от общей численности поголовья в районе, содержащихся в крупных сельскохозяйственных предприятиях. Численность дойного стада составляет 2742 головы (ОАО «Родина» - 1440 голов, ЗАО АФ «Кухаривская» - 1302 головы), 76% от поголовья коров в районе, содержащихся в сельхозпредприятиях. Руководство предприятий уделяет большое внимание заготовке качественных кормов, работает над улучшением генетического потенциала маточного поголовья. По итогам 2020 года надой на фуражную корову в ОАО «Родина» составил 9185 кг, в ЗАО АФ «Кухаривская» - 8420 кг, что выше районного показателя (по району за 2020 год - 8316 кг).

Фото: Иван Петров

- Хозяйства холдинга являются градообразующими предприятиями на территории своих поселений. На сегодня в концерне «Покровский» на территории Ейского района в сфере АПК занято более 1 тыс. работников. Средняя зарплата по хозяйствам холдинга составляет более 30 тыс. рублей. Предприятия холдинга своевременно и в полном объеме уплачивают все налоги. Уплачено налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в сумме более 200 млн рублей.

- Руководство концерна «Покровский» принимает активное участие во всех мероприятиях, проводимых на территории района, связанных с перспективами дальнейшего развития территории, участвует в благотворительных акциях, проводимых в районе.

Заместитель главы Щербиновского района по вопросам АПК Михаил Николаевич Чернов:

- Администрация Щербиновского района выстраивает конструктивные, рабочие отношения со всеми хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории района. На территории района работают 3 предприятия, входящие в концерн «Покровский». Это ООО «Лиманское» (Ейскоукрепленское сельское поселение), ООО АФ «Новощербиновская» (Новощербиновское сельское поселение) и ЗАО «Старощербиновский элеватор» (Старощербиновское сельское поселение). Хозяйства участвуют в жизни поселений, оказывая помощь администрациям сельских поселений в решении неотложных задач: выделяют по мере возможности спецтехнику, организовали поздравления ветеранов войны к 9 Мая, сотрудники являются депутатами поселений.

- В ООО «Лиманское» площадь с/х угодий составляет 8,6 тыс. га, на предприятии трудится 120 человек. Средняя урожайность зерновых колосовых и зернобобовых составляет 55 ц/га. В ООО АФ «Новощербиновская» площадь с/х угодий составляет 13,9 тыс. га, на предприятии трудится 250 человек. Данное предприятие занимается севом сахарной свеклы (в 2021 году посеяно 2,5 тыс. га), средняя урожайность составляет 450 ц/га). Средняя урожайность зерновых колосовых и зернобобовых составляет 56 ц/га, по данному показателю хозяйство в 2020 году заняло 2 место в районе по урожайности.

- Хотелось бы, чтобы наш район принял самое непосредственное участие в социальных и благотворительных проектах концерна, работа в этом направлении ведется активным образом, но забегать вперед не буду, в сельском хозяйстве есть хорошая поговорка «цыплят по осени считают».

- Предприятия ООО «Лиманское» и ООО АФ «Новощербиновская» являются бюджетообразующими в своих поселениях. В ООО «Лиманское» средняя заработная плата составляет 26,5 тыс. рублей. Уплачено налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в сумме 59 млн. рублей.

- В ООО АФ «Новощербиновская» средняя заработная плата составляет 31,5 тыс. рублей. Уплачено налоговых отчислений в бюджеты всех уровней в сумме 132 млн. рублей.

- Сотрудники данных предприятий являются передовиками и победителями в районных соревнованиях по уборке урожая. В 2021 году тракторист-машинист ООО АФ «Новощербиновская» Новохацкий С.Н. занесен на районную доску почета лучших работников предприятий. ЗАО «Старощербиновский элеватор» обеспечивает работой 57 человек и традиционно осуществляет хранение и складирование зерна.

- Хотелось бы отметить значительный вклад предприятий концерна в продовольственную безопасность страны в рамках нашего района: в прошлом году с учетом тяжелейших погодных условий, критической нехватки осадков хозяйствами концерна получено около 70 тыс. тонн зерновых, в том числе 59 тыс. тонн озимой пшеницы, 4 тыс. тонн кукурузы, 6 тыс. тонн подсолнечника.

Социальная ответственность и сохранение трудовых династий

Более подробно о показателях и программах концерна руководитель агробизнеса концерна «Покровский» Станислав Кашуба:

- Наши предприятия являются градообразующими в Краснодарском крае, только налогов мы платим более 4,5 миллиарда рублей в год, постоянно увеличиваем инвестиции в производство, делая при этом упор на социальную защищенность наших работников и членов их семей, много внимания уделяем благоустройству поселений, где живут наши сотрудники и находятся наши предприятия. Ежегодно на реализацию соцпроектов и благотворительность мы направляем более десятки миллионов рублей. Причем для концерна это не только добрая корпоративная традиция, не дань моде, а философия нашего бизнеса, если хотите, это наш внутренний стержень. Мы дорожим своим коллективом, делаем все возможное для его развития, понимаем, что все наши усилия гармонируют с усилиями руководства страны, направленными на развитие отечественного бизнеса и повышение качества жизни наших граждан.

- Предприятия концерна "Покровский" расположены зачастую в небольших населенных пунктах Краснодарского края, нередко несколько поколений одной семьи работают в одном хозяйстве, формируя трудовые династии. Мы это только приветствуем, - продолжает Михаил Пак. - Благодаря социально ответственному бизнесу концерна "Покровский" там, где мы работаем, оказываем помощь школам, больницам, детским садикам и многим другим социальным объектам. Плотно взаимодействуем в этом направлении с местными органами власти. Мы активно помогаем администрациям поселений Кубани организовывать различные мероприятия для местных жителей.

"Председатель АККОР Краснодарского края (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края) Шипулин Александр Владимирович:

- Общаясь с участниками нашей ассоциации, например, в Щербиновском, Староминском и Ейском районах, я часто слышу, что фермеры поддерживают эффективные деловые отношения с предприятиями концерна «Покровский».

- Безусловно, фермеры и крестьяне, а также их семьи — соль земли. Они живут, работают и хотят, чтобы их дети и внуки жили и работали на этой земле. При этом все прекрасно понимают, что сельскохозяйственная отрасль имеет свои особенности и производственные трудности, которые можно преодолеть, создавая партнерские отношения и выстраивая вертикальные кооперации с крупным бизнесом. Это касается и совместного производства, и хранения, и реализации продукции.

- Одной из первых ласточек подобного партнерства может стать обсуждаемый сейчас проект с Каневским элеватором концерна «Покровский» по одной из самых перспективных, но сложных в возделывании культур - сое".

Концерн «Покровский» - современная, динамично развивающаяся компания с большим потенциалом и крупными инвестиционными проектами. На сегодняшний день аграрный бизнес концерна объединяет 22 предприятия в 16 районах Краснодарского края. Вместе с фермерами и всеми жителями и тружениками села аграрии концерна делают одно общее дело – кормят население России и обеспечивают продовольственную безопасность нашей страны.