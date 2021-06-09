Мужчину, застрелившего двух приставов в Сочи, задержали

Мужчин расстреляли, когда они выполняли служебный долг

61-летнего стрелка Вартана Кочьяна задержали. Утром, 9 июня, в ответ на требование о сносе бараков по улице Просвещения в Адлере, принадлежащих его семье, он открыл огонь.

- Около 10 часов 35 минут в дежурную часть отдела полиции по Адлерскому району УВД по городу Сочи, поступило сообщение о том, что в районе одноэтажной барачной постройки по улице Просвещения слышны выстрелы. Оперативно прибывший по указанному адресу наряд полиции обнаружил двух мужчин с огнестрельными ранениями в форме судебных приставов. На месте происшествия по горячим следам был задержан 60-летний местный житель и передан в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю, - сообщает "КП" - Кубань" в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Стрелявшему в приставов 61 год

Сейчас стрелявший находится в отделении полиции, но скоро ему изберут меру пресечения. Дело передано в следственный комитет.

Известно, что война с незаконной застройкой в Сочи ведется не первый год. В 2013 году власти Сочи подготовили полный перечень самовольных строений на территории курорта, которые планируется снести. В «черный список», опубликованный на сайте города-курорта, вошли более 600 объектов самостроя, включая и барак Кочьяна.

Кроме того, именно по этому адресу в Адлере в 2019 году в пожаре погибли 11 человек. В самодельной гостинице тогда не были предусмотрены элементарные правила пожарной безопасности. На следующий год суд постановил снести постройки, но исполнено это решение не было.

Вечером, 8 июня, приставы повесили на здание информацию о сносе. А утром с режьем их уже поджидал Кочьян.