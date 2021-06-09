Золотых гор не обещать, слово держать

Николай Кудлай придерживается принципа: «Можешь помочь – помоги»

Любой, даже небольшой населенный пункт нашей страны - это свой маленький мир. Со своими проблемами, стремлениями, особенностями. Ведь каждому человеку в первую очередь важно то, как живет его район, в каких условиях растут его дети - да просто: есть ли где прогуляться вечером. Разумеется, на развитие населенных пунктов выделяются бюджетные средства, строятся дороги, детские сады, появляются другие важные для всех объекты. Но всего, как говорится, не объять - всегда остаются небольшие, но важные для людей проблемы и задачи, тоже требующие внимания и решения.

Помогать населению в таких вопросах - задача депутата. Однако делать это не «формально», а вникая в суть каждой проблемы и иногда превышая ожидания людей. Потому что помочь землякам - это самое важное. Так считает депутат Мостовского района Краснодарского края Николай Кудлай. По его мнению, для жителей сельской местности не бывает «малого» и «большого». Кому-то нужно отправить ребятишек на соревнования, чтобы они смогли совершить свои первые победы, кому-то - установить на дороге «лежачий полицейский», чтобы сделать свою улицу безопаснее. Все это очень важно.

Уроки успеха

Сегодня наши дети ведут такую активную жизнь, что только успевай осуществлять их мечты. Вот и ребятишки из танцевальной студии «Модерн» Мостовского района очень хотели отправиться на международные соревнования в Новороссийск. Однако сумма на подготовку каждого ребенка требовалась немалая - около 6 тысяч рублей. Не все родители оказались готовы так сразу ее найти - есть ведь и другие семейные нужды и расходы! Поэтому решено было обратиться за помощью к депутату Николаю Кудлай - на тот момент он уже доказал свою готовность поддерживать земляков.

- Соревнования - это очень важный элемент любых спортивных, творческих секций и кружков. Когда ребенок начинает заниматься любым хобби, он обязательно должен проходить этот урок «цель - достижение». Тогда в его голове будет рождаться мотивация, понимание того, что это все не просто так, что у твоего увлечения есть будущее уже сегодня, - считает Николай Кудлай.

Спонсорская помощь кружку была оказана, и дети приняли участие в соревнованиях. Стоит ли говорить, сколько радости ребятам и их родителям подарило это событие. «Будем поддерживать наших детей!», «Хочу сказать спасибо! Не понаслышке знаю, что это не первая помощь, оказанная вами жителям района!» - вот лишь некоторые благодарности от родителей.

Юные танцоры заняли на конкурсе первые места и вернулись домой с наградами

И дети выступили на соревнованиях достойно - получив тот самый урок: «Чтобы добиться успеха, нужно быть смелым и много работать». И это само по себе большое достижение.

По словам Николая Кудлай, для него лично спорт занимает большое место в жизни.

- Я сам сын спортсмена, выпускник военного института физической культуры по специальности «Специалист в области физической подготовки». И я хорошо понимаю, каково это - иметь потенциал для больших достижений, но упереться в непреодолимые организационные моменты. Прошлый, во многом трудный год привел к финансовым проблемам во многих семьях. Но все эти трудности не должны стать преградой для развития детских стремлений, - говорит Николай Кудлай.

Слышать молодежь

Еще один пример - молодежь Мостовского района попросила построить скейт-площадку. И в результате обсуждения и кропотливой работы родился проект многофункционального парка, который будет сочетать в себе различные элементы, чтобы отдыхать здесь могли люди разных возрастов и интересов.

Разумеется, здесь будет и долгожданная скейт-площадка, а помимо нее - детская игровая зона и тренажеры. Как пояснил Николай Кудлай, в процессе работы над проектом он и сам вдохновился этой идеей, и сделает все для того, чтобы результат никого не оставил равнодушным.

Поддерживать спорт – значит дать путевку в жизнь многим перспективным ребятам

- Жители должны иметь возможность заниматься спортом в комфортных условиях. По нашей задумке площадкой смогут пользоваться люди всех возрастов. Каждый сможет найти себе занятие по душе. Мы надеемся, что как можно больше мостовчан благодаря этому приобщится к физической культуре, - говорит депутат.

При этом на строительство не будет потрачено ни одного бюджетного рубля, что, конечно же, ускорит появление нового парка.

И таких обращений очень много. Выделить средства спортивной команде, чтобы игроки и тренеры могли отправиться на соревнования в Беларусь. Приобрести кубки и грамоты для участников отборочного этапа Всероссийского фестиваля «Загрузи себя футболом», который недавно состоялся в Мостовском. Все это чьи-то победы и начало пути к успеху.

Увидеть все лично

Если помогать, то по-настоящему. А для этого мало просто что-то пообещать и даже найти средства. Ведь людям результат нужен! Например, недавно к Николаю Кудлай обратилась заведующая детским садом №13 «Яблонька» в станице Баговской Жанна Федичкина - с просьбой помочь с заменой старых деревянных оконных блоков в учреждении на новые пластиковые.

Вопрос, конечно, насущный - когда речь идет о детях, по-другому и не бывает. И Николай Николаевич лично осмотрел детский сад, чтобы понять, как лучше выполнить просьбу. Поскольку он не только депутат, но и эксперт в строительной отрасли, то смог самостоятельно оценить обстановку.

- Здание не новое, необходимо выдержать все технологические процессы и требования к замене окон. Чтобы конструкции не только радовали глаз, но и - главное - долго служили защитой от ветра и холода, - заявил Николай Кудлай.

Кстати, пока верстался номер, окна уже установили. Вот бы все волнующие людей вопросы решались так оперативно!

Со схожей просьбой обратилась и директор школы №23 поселка Узловой Елена Казарина. Школа 1953 года постройки, и, конечно, в то время многие требования к зданиям образовательных учреждений еще не действовали. Например, отсутствовали пандусы для маломобильных групп граждан. Да и в целом школе была нужна современная и красивая входная группа.

Посетив образовательное учреждение, Николай Кудлай увидел, что потребуется уложить плитку, сделать козырек, оборудовать пандус и ограждение из нержавеющей стали. Все необходимые для этого стройматериалы были закуплены в короткие сроки, и началась работа.

Вопросов, с которыми приходят к депутату, много – от ремонта и благоустройства школ до до строительства «лежачих полицейских» там, где они необходимы

Свои небольшие, но важные вопросы есть в каждом селе, в каждом образовательном учреждении. Например, в библиотеке станицы Переправной уже оставляло желать лучшего напольное покрытие. А ведь посетителей у этого учреждения очень много! Даже несмотря на повсеместную цифровизацию, любви к «живым» книгам никто не отменял - их всегда читали и будут читать. Поэтому Николай Кудлай счел своим долгом помочь библиотеке в покупке нового линолеума для залов.

Новое напольное покрытие и офисную мебель удалось подарить Совету Ветеранов войны, труда и правоохранительных органов того же Переправненского сельского поселения. Чтобы ветераны могли собираться и работать в уютных кабинетах, в достойных условиях.

«Спеши делать добрые дела»

Достаточно ли всех этих дел? Разумеется, нет. Мостовской район продолжает развиваться. Только удается решить застарелые проблемы, как внимания требуют уже совершенно новые вопросы. И каждый житель имеет полное право считать, что его обращение - самое важное.

Но, конечно, не всегда и не всем удается помочь одинаково оперативно. Некоторые задачи требуют больше времени и усилий. А иные и вовсе пока решить не получается в силу объективных причин. И один из жизненных принципов Николая Кудлай: «Если можешь помочь - помоги. Если не можешь - не обещай». Только так можно что-то изменить на родной земле и добиться уважения людей.

И делать это нужно не только накануне каких-либо выборов, а на протяжении всего того времени, на которое избиратели доверили тебе решение своих проблем. А по делам Николая Кудлай видно, что спешить делать добрые дела в Мостовском районе он начал задолго до депутатского срока - в далеком 2007 году, как только приехал сюда жить. С тех пор и придерживается своего принципа: не обещать никому золотых гор, но всегда выполнять данное слово.