Стал известен настоящий собственник стадиона ФК «Краснодар»

Фото: fckrasnodar.ru

Стадион «Краснодар» открылся более четырех лет назад. Огромная арена, внешне похожая на Колизей, сразу стала символом города. Он все чаще появлялась на рекламных баннерах и презентациях краевого центра.

Вместе с ней Кубань получила огромный парк. Как и имена, он получил название Краснодар. Хотя в народе его называют парк Сергея Галицкого.

Фото: fckrasnodar.ru

- Итоговый вариант возник в очень тесном взаимодействии с заказчиком (с братом жены Сергея Галицкого). В том, что стадион получился именно таким, его заслуга очень велика. Наш с gmp первый вариант проекта был другим – в большей степени скульптурным. Но в результате диалогов с заказчиком возникла идея Колизея – стадиона вечной формы. В эту форму был заложен прогноз успешного старения и существования во времени, – рассказывал Сергей Чобан, который проектировал стадион.

Сейчас бизнесмен возводит в краевом центре еще два стадиона. Один – на восемь тысяч мест, второй – на три. Они расположатся на дублере улицы Тихорецкой. Возведение обоих арен уже находится на финальном этапе.

Фото: fckrasnodar.ru

Однако болельщиков и горожан уже давно беспокоил вопросы: кому же принадлежит стадион «Краснодар». Речь идет об основной арене, которая вмещает 35 179 зрителей. Это один из самых современных и технологичных стадионов на планете.

Об этом не раз говорили соперники «быков», которые приезжали на Кубань. Согласились с этим мнение игроки «Челси» – сильнейшего клуба Европы 2021 года. Они гостили в России осенью прошлого года.

«КП» – Кубань» выяснила, что стадион принадлежит компании ООО «Инвестстрой», которая также занимается восстановлением кинотеатра «Аврора». Именно она являлась заказчиком объекта для «Краснодара».

Начиная с 2016 года, эта фирма занимается эксплуатацией арены и парка. Штат сотрудников компании насчитывает свыше 400 человек.