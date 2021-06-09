«От рака должны были лечить не меня, а неизвестную женщину»: 18-летнему парню удалили треть кишечника, перепутав анализы

Илья Томенко теперь инвалид

Краснодарский студент Илья Томенко - будущий повар-кондитер. Только теперь он будет готовить свои блюда "вслепую". Парень на строжайшей и пожизненной диете. У него нет трети кишечника.

Дело в том, что в ноябре 2019 года его экстренно доставили в больницу с резкими болями в животе. Обследование показало - у Илья острый аппендицит.

- Операция прошла благополучно. Аппендикс отправили на гистологическое исследование - это стандартная процедура. Обычно, чтобы исключить новообразования, так происходит всегда, - рассказывает юрист, глава общественной организации "Право на здоровье" Николай Чернышук.

Парень уже пошел на поправку и готовился к выписке, когда его внезапно оглушили диагнозом: "У вас рак!".

Выяснилось, что в отрезанной ткани якобы развивается онкология.

Илья был просто раздавлен и отправился лечиться в онкодиспансер. А вскоре ему назначили операцию по удалению солидной части кишечника. После, как казалось, необходимой резекции парня выписали домой, вручив диск с исследованиями и другими медицинскими документами.

Но на нем были данные совсем другого человека.

- Моя мама решила разобраться и отправила данные по гистологии на генетическую проверку, - говорит "КП" - Кубань" сам Илья. - Ужас был в том, что ее подозрения подтвердились.

От рака должны были лечить не его, а неизвестную женщину.

- Причем, несовпадение данных было стопроцентным, - подтверждает Николай Чернышук.

Илья Томенко подал в суд на врачей, требуя компенсации. Получается, по врачебной ошибке он стал инвалидом. Сегодня, 9 июня, суд вынес решение, признав за парнем право на компенсацию в пять миллионов рублей.

- Первомайский районный суд г. Краснодара рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску жителя г. Краснодара к ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» Министерства здравоохранения Краснодарского края. Впоследствии выяснилось, что данная операция была произведена ошибочно, а материал, представленный для исследования, принадлежал не пациенту, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Решение пока не вступило в законную силу.

- Мы удовлетворены решением суда. А больница, вероятнее всего, пойдет в апелляцию, - заключил Николай Чернышук.