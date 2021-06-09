Был примерным семьянином и даже спас собаку: соседи рассказали, как расстрелявший приставов пенсионер стал монстром

На этом месте Вартан Кочьян расстрелял приставов

Дом, в котором живет 61-летний Вартан Кочьян, огородили сигнальной лентой. Возле забора стоит машина гаишников и несколько инспекторов – они никого не пускают даже близко. Зато на местном рынке, который буквально в нескольких метрах от дома – полно народу и все только и говорят как о стрельбе, которую устроил Вартан Кочьян.

Дом Вартанп Кочьяна огорожен сигнальной лентой Фото: Юлия БАРАНОВА

Утром на улицу Просвещения в Адлере подъехали экскаваторы, которые должны были снести постройки – несколько магазинов и кафе, которые и принадлежали Кочьяну. Они – в паре метрах от коттеджа мужчины. По решению суда они признаны самостроями.

Кстати, рядом с этими зданиями летом 2018 года в кафе-шашлычной загорелась электропроводка. Огонь быстро распространился и на соседний трехэтажный барак. Тогда погибло четыре человека в кафе, в здании рядом - 7 человек, включая 8-летнего ребенка. После этого администрация Сочи и подала иск о признании зданий по улице Просвещения самовольными постройками. Как оказалось, у участка не было никаких разрешений на строительство, да и находился он в так называемой первой санитарной зоне рядом с железной дорогой.

Рядом с улицей Просвещения - спуск к морю Фото: Юлия БАРАНОВА

А строить здесь категорически запрещено. В сентябре 2020 года суд заявление администрации курорта удовлетворил. Семья Вартана Кочьяна подавала жалобы в вышестоящие инстанции, но через пять месяцев уже краевой суд это решение оставил без изменений.

- У семьи Кочьян было четыре месяца, чтобы самим все внести, но они этого не сделали, поэтому к ним и приехали приставы и бульдозеры – исполнять решение суда, - говорит источник в службе судебных приставов Сочи.

О визите приставов Вартан Кочьян знал. И ждал их в нескольких метрах от своего дома. С ружьем. Как потом станет известно, оружие у него хранилось незаконно – никаких документов на обрез у мужчины не было.

Только два пристава – 31-летний Альберт Агозян и 30-летний Андраник Матевосян вышли из служебной машины, Кочьян открыл по ним огонь. Один из приставов рухнул на землю, второй кинулся к нему, чтобы прикрыть.

- Не стреляй, дядька, - кричал он, поднимая руку вверх. Но Кочьян продолжал палить. Стрелял, пока оба не погибли… Все, кто был на улице в это время, забежали в магазин и прятались там. А сам сочинец потом кинулся в сторону экскаваторщиков и удали очередью по ним. Каким-то чудом мужики успели разбежаться. Так бы жертв было больше.

Вартан Кочьян расстрелял приставов

После этого Вартан Кочьян стал ждать полицию, отбросил ружье в сторону. Пока правоохранители ехали на место, он начал на камеру объяснять, почему совершил преступление. Эту шокирующую исповедь успел записать один из знакомых Вартана.

Андраник Матевосян и Альберт Агозян - приставы, которых застрелил в Адлере 61-летний мужчина

- Это родительская земля, пролилась кровь, пусть будет так, - говорит на камеру мужчину. – Я вырос тут, меня довели. Оформлять не давали землю, говорили нельзя, власть поменялась (имеется ввиду смена мэра Сочи. – Прим. Авт). Это – мое, это земля моя, моих родителей и детей. Я не жалею, что я сделал. Не хотелось так, конечно, но что поделаешь. Жалко, что на старости лет я вот так закончу свою жизнь – в тюрьме. Никто не пришел с народом поговорить, хотя бы сказали: «48 квартир, давайте наведем порядок, сделаем детскую площадку, парковку». Нет! Забрать и сделать магазины, ларьки, все им денег мало… Ну вот, пусть их родители плачут теперь.

Хотя приставы не имели никакого отношения к этому участку, они просто делали свою работу. Альберт Агозян на службе уже 8 лет, он работал в отделе по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Три месяца назад он сыграл свадьбу, со своей красавицей-женой Эльвирой строил планы на будущее, очень хотел сына. Андраник Матевосян пришел в систему три года назад, у него остались жена и ребенок.

Альберт Агозян три месяца назад женился

На рынке, возле которого и случилась перестрелка, все только и судачат о ней. Торговки качают головой и не могут поверить в то, что Вартан Кочьян такое сделал.

Рынок рядом с местом ЧП Фото: Юлия БАРАНОВА

- Он ведь раньше и мухи не обижал, такой сердобольный всегда был, - рассказывает женщина в голубом платке. На рынке Вартана знают все – он тут часто покупал продукты в свое кафе. То самое, которое собирались снести. – Дочь у него уже взрослая, всегда ему помогала по бизнесу – у них же магазин, кафе. Про то, что приставы придут, мы все знали еще накануне – Вартан сам рассказывал. Про его суды все же знают.

К месту ЧП полиция никого не пускает Фото: Юлия БАРАНОВА

- Вот только не все знают, что земля, на которой Вартан построил магазин и кафе – деда его. Он когда с войны вернулся, ему участок и дали, - подключается к разговору соседка, которая торгует сухофруктами. - А когда дед умер, земля по наследству к Вартану и перешла. Сам он тут и родился, всю жизнь и живет. Он никого не обижал раньше. Даже елку для местных детей всегда организовывал, прямо здесь, на улице Просвещения ее ставил – всегда красивую такую привозил, нарядную. А как-то собаку спас, которая попала под машину – он ее подобрал и отвез ветеринарам, где за свой счет вылечил.

Улица Просвещения в Адлере Фото: Юлия БАРАНОВА

- Да что ты его защищаешь? – кричит торговка сувенирами. – Убивать людей – не имел права, тем более приставов, которые ни в чем не виноваты.

На рынке только и говорят, как о ЧП Фото: Юлия БАРАНОВА

По данному факту Следком возбудил уголовное дело, мужчина задержан, решается вопрос об его аресте.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Нельзя все вопросы решать силой

- Конституция РФ дает всем нашим гражданам право на жилище, - говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов. - Но при этом оно, безусловно, должно приобретаться по закону. Нельзя просто поставить палатку там, где ты хочешь, и жить в ней несколькими поколениями. В цивилизованном обществе это недопустимо. Кроме того, я более, чем уверен, потому что сталкиваюсь с такими фактами в судах, что никакого контакта с властью у хозяина этого участка не было. Когда мэрия пошла в суд, ответчик попросту игнорировал этот процесс. А именно тогда надо было доказывать свои права на жилье, а не с ружьем в руках. Тут нужен был диалог и с приставами в том числе. Нельзя все вопросы решать силой.