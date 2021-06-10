60 миллионов рублей за лишние килограммы: марафон «С этого момента я худею» набирает обороты

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«С этого момента я худею» - как часто мы слышим эту фразу от друзей и знакомых. Только нередко эти слова расходятся с реальностью, но не в этот раз. Одноименный марафон Маргариты Саркисян навсегда изменит представление людей о похудении. Теперь это можно делать легко и удобно.

Так однажды это сделала сама Маргарита, мать четверых детей. Она родилась в 1982 в году в Сарове. После окончания школы девушки решила, что пойдет учиться на стоматолога. Выбор пал на Ростовский базовый медицинский колледж.

Еще во время учебы девушка стажировалась сразу в нескольких клиниках. Поэтому после защиты диплома она даже не искала работу. Клиники сами вышли на нее с предложениями. Так Маргарита устроилась на первую работу - стала стоматологом-терапевтом.

Фото предоставлено героем публикации

Однако в Ростове-на-Дону она не задержалась. Ее жизнь изменило одно знакомство. Оно же стало ключевым в жизни Маргариты. С будущим мужем девушка встретилась в Симферополе. Вартан Саркисян был студентом 3-го курса местного университета и практикующим доктором, она - уже опытным специалистом.

- Мы расписались спустя месяц после знакомства, - вспоминает мужчина. - Мы увиделись всего три раза, четвертый был уже на свадьбе. Она прошла по всем армянским традициям.

Решение переехать в Краснодар далось паре нелегко. Сразу после выпуска из университета Вартан стал одним из самых оплачиваемых стоматологов Крыма. У него запись была на месяцы вперед. Люди приезжали со всех уголков России и Украины, чтобы попасть на прием к мужчине.

Фото предоставлено героем публикации

- Был семейный совет. Мы решили, что пора менять нашу жизнь, - вспоминает Вартан.

Изменило жизнь пары открытие клиники «Медисса Арт». Она распахнула двери в Краснодаре в 2010-м и стала семейным детищем.

За несколько лет клиника стала одной из самых узнаваемых в России. Сейчас название заведения на слуху даже за рубежом.

Все это время Маргарита успешно совмещала сразу несколько ролей. Она управляла клиникой, развивала инстаграм и была примерной мамой. Сейчас пара воспитывает четырех детей: двух мальчиков и двух девочек. Самому младшему ребенку всего 2,5 года, старшему - уже 16 лет.

Подробностями своей жизни Маргарита делится в инстаграме. Больше всего подписчиков удивляет, что женщина всегда находится в идеальной форме. Она сохраняет ее даже после родов.

- Подписчики стали интересоваться, как ей удается сохранять такой внешний вид постоянно, - говорит Вартан.

Так, у пары появилась идея запустить марафон для всех желающих сбросить лишний вес. Он получил название «С этого момента я худею».

- После родов я активно набирала вес, а потом тяжело сбрасывала его. Хотя перепробовала тысячи разных методик. Но ни одна не помогала мне так, как своя, - говорит Маргарита.

За несколько лет женщина создала десятки успешных методов и способов похудеть. Изначально все делала для себя. Маргарита боролась с лишним весом после родов. Но теперь она решила поделиться с подписчиками.

- Это будет марафон правильного, здорового и планомерного похудения без рисков для здоровья, - объясняет женщина.

Только так участники получат нужный эффект. Чтобы проект получился успешным, Маргарита собрала лучшую команду диетологов, психологов и фитнес-тренеров. Совместно они разработали целую методику, которая идеально подойдет всем желающим.

- Участников удивят видео тренировок и рецепты блюд. Вместе с врачом-диетологом мы будем готовить их вместе с вами. Только на камеру. Я выбрала самые полезные и вкусные рецепты, - добавляет Маргарита.

Такого живого формата марафона в России и СНГ еще не было. Также диетолог ответит на вопросы участников, расскажет о важных моментах и этапах похудения и поделится секретами. Один прием у этого специалиста обошелся бы человеку в пять тысяч рублей в час.

Особое внимание создатели марафона уделили тренировкам. Вместе со специалистами они подобрали самые эффективные упражнения для дома. Поэтому участникам не придется закупаться спортивными товарами. Все необходимое они найдут у себя под рукой.

- Мы понимаем, что для марафона нужна сила воли и хорошая мотивация, поэтому мы сделали суперкрутой призовой фонд на общую сумму 60 миллионов рублей, - говорит Маргарита.

Сразу 100 человек получат по 100 тысяч рублей. Еще 20 участников станут обладателями голливудских улыбок. Стоимость каждой составит 2,1 миллиона рублей.

- Поверьте, проигравших не будет. Количество участник прямо пропорционально числу призов, - добавляет женщина.

Если участников будет более 10 тысяч, то Маргарита разыграет собственный автомобиль - BMW.

- За каждые десять тысяч участников я готова дарить машины, - резюмирует организатор.

Чтобы принять участие, достаточно перейти на официальный сайт мероприятия и пройти регистрацию. Стоимость марафона составляет всего 3000 рублей. За эти деньги предоставляется полный комплекс тренировок и рацион питания, а также участие в розыгрыше с призовым фондом в 60 миллионов рублей.