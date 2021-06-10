Знакомьтесь, Тема Фото: Варвара ДЫМ

В Краснодар приехал самый популярный енот России Тема. Фан-встреча питомца прошла у театра драмы. В краевой центр енот приехал из Ростова-на-Дону, где фанаты его тоже носили на руках, в прямом смысле этого слова, и гладили.

Тема и Лена Фото: Варвара ДЫМ

Очаровательный питомец путешествует в специальном автодоме.

Ми-ми-мишность Фото: Варвара ДЫМ

- Темочка уже в нем освоился, спит на кровати, - рассказал хозяйка Лена.

На фан-встрече Фото: Варвара ДЫМ

По ее словам, в Краснодаре енот надолго не останется, а поедет дальше – по Черноморскому побережью Краснодарского края.

В гастрольном туре Анапа, Геленджик и Сочи, где енот пробудет целых три дня. Далее – неделя в Крыму.

Краснодарцы были в восторге Фото: Варвара ДЫМ

Хозяйка Темы напомнила, что 28 мая они отправились в фан-тур.

Дети не отходят от гастролёра Фото: Варвара ДЫМ

Сначала ехали на поезде, останавливаясь в Омске, Тюмени, Казани. А с 4 июня – в автодоме.

По сладкой краснодарской травке Фото: Варвара ДЫМ

Еноту уже рукоплескала Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород.

Тема доволен Фото: Варвара ДЫМ

Столица оставила особое впечатление.

Все хотят погладить енотика Фото: Варвара ДЫМ

- Тема был уже второй раз в Москве и второй раз на Красной Площади, - поделилась Лена. – Так нагулялся, что мозоли натер на каждой лапе.

Симпатяга! Фото: Варвара ДЫМ

На вопрос, как реагируют на енота, она ответила откровенно:

На руках у "няни" Фото: Варвара ДЫМ

- Чаще всего мы видим улыбки, иногда удивление, граничащее с испугом. А порой вообще ноль реакции – даже не знаю, что же в жизни впечатляет таких людей.