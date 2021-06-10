Знакомьтесь, Тема
Фото: Варвара ДЫМ
В Краснодар приехал самый популярный енот России Тема. Фан-встреча питомца прошла у театра драмы. В краевой центр енот приехал из Ростова-на-Дону, где фанаты его тоже носили на руках, в прямом смысле этого слова, и гладили.
Тема и Лена
Фото: Варвара ДЫМ
Очаровательный питомец путешествует в специальном автодоме.
Ми-ми-мишность
Фото: Варвара ДЫМ
- Темочка уже в нем освоился, спит на кровати, - рассказал хозяйка Лена.
На фан-встрече
Фото: Варвара ДЫМ
По ее словам, в Краснодаре енот надолго не останется, а поедет дальше – по Черноморскому побережью Краснодарского края.
В гастрольном туре Анапа, Геленджик и Сочи, где енот пробудет целых три дня. Далее – неделя в Крыму.
Краснодарцы были в восторге
Фото: Варвара ДЫМ
Хозяйка Темы напомнила, что 28 мая они отправились в фан-тур.
Дети не отходят от гастролёра
Фото: Варвара ДЫМ
Сначала ехали на поезде, останавливаясь в Омске, Тюмени, Казани. А с 4 июня – в автодоме.
По сладкой краснодарской травке
Фото: Варвара ДЫМ
Еноту уже рукоплескала Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород.
Тема доволен
Фото: Варвара ДЫМ
Столица оставила особое впечатление.
Все хотят погладить енотика
Фото: Варвара ДЫМ
- Тема был уже второй раз в Москве и второй раз на Красной Площади, - поделилась Лена. – Так нагулялся, что мозоли натер на каждой лапе.
Симпатяга!
Фото: Варвара ДЫМ
На вопрос, как реагируют на енота, она ответила откровенно:
На руках у "няни"
Фото: Варвара ДЫМ
- Чаще всего мы видим улыбки, иногда удивление, граничащее с испугом. А порой вообще ноль реакции – даже не знаю, что же в жизни впечатляет таких людей.