Депутаты ЗСК проверили, как строятся школы в Краснодаре

архив "КП"

Первым пунктом программы стало посещение Пашковского микрорайона Краснодара. Там парламентарии посетили ряд школ. В 58-й - депутаты ознакомились с ходом строительства спортзала, обсудили реконструкцию блока начальной школы. В 7-й - оценили темпы возведения пищеблока.

Далее работа продолжилась в поселке Новознаменском. Речь, в частности, шла о перспективах развития на его территории социальной инфраструктуры. Так, к примеру, сейчас в поселке возводится школа на 1100 мест, ее готовность составляет уже 85 процентов. Рядом с общеобразовательным учреждением строится и рассчитанный на 250 малышей детсад.

Развитие северо-восточной части Краснодара подробно обсуждалось на совещании в Законодательном Собрании в феврале. Тогда депутаты ознакомились с планами властей кубанской столицы по застройке и благоустройству территории. На февральском совещании также подчеркнули: развитие Новознаменского — это перспективы дальнейшего роста Краснодара на ближайшие 15-20 лет.

По итогам работы Владимир Лыбанев отметил, что сегодня развитие северо-восточной части Краснодара идет по тому направлению, которое определил губернатор Кубани и которое поддержали депутаты регионального парламента. И эта большая работа началась с возведения школ в Новознаменском.

— Но если мы предвосхищаем события и говорим практически о новом городе с численностью населения в 450 тысяч человек, то для реализации данного проекта необходимо использовать тот подход, который заложен и в генплан Краснодара, и в его транспортную логистику, и в инфраструктуру. Сегодня перед нами стоит много задач, и их нужно синхронизировать с государственными программами, — сказал Владимир Лыбанев.

Вопросам развития кубанской столицы Законодательное Собрание придает большое значение.

— Краснодар постоянно растет, появляются новые микрорайоны. И при такой динамике в расширении мегаполиса особого внимания заслуживают вопросы социальной сферы. Нельзя допустить, чтобы выделяемые под соцобъекты земли застраивались жильем. Параллельно надо всячески развивать инженерную инфраструктуру. Об этом в своем недавнем Послании говорил и Президент РФ, подчеркнув, что инфраструктурные кредиты станут новым механизмом, стимулирующим развитие субъектов, — обозначил свою позицию Юрий Бурлачко.