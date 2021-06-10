«БКС Мир инвестиций»: как стать инвестором за 30 секунд

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Неудивительно, что и жители Кубани чаще думают о собственных сбережениях и способах инвестирования, альтернативных банковским вкладам и покупке недвижимости. Заместитель руководителя брокерского бизнеса по консультационным продуктам «БКС Мир инвестиций» Алексей Евсютин советует присмотреться к торговле на бирже, ведь сейчас чтобы стать инвестором достаточно установить мобильное приложение на свой смартфон. О преимуществах цифровой платформы для начинающих и опытных инвесторов эксперт рассказал «Газете.Ru».

-- Идея о том, что торговля на бирже – это просто и доступно, постепенно становится нормой жизни. Несколько лет назад человеку с улицы казалось, что инвестирование – невообразимо сложный процесс. Теперь инвестором может стать каждый, а формировать свой портфель можно даже с телефона. Как вы относитесь к такой эволюции?

-- Теперь это наша объективная реальность. С распространением смартфонов доступ ко многим услугам и сервисам сильно упрощается. Фактически любое действие можно совершить, вынув из кармана телефон. И инвестиции здесь не исключение.

С ростом проникновения диджитал в нашу жизнь значительно выросла роль мобильной платформы, благодаря которой можно стать инвестором и начать зарабатывать всего за несколько минут. Для этого всего лишь нужно скачать на свой смартфон приложение брокера и открыть счет по фото двух страниц паспорта. У нас абоненты ключевых операторов могут открыть счет еще быстрей, всего за 30 секунд, используя мобильный ID - сервис автоматического заполнения паспортных данных. Достаточно ввести номер своего телефона, паспортные данные подтянутся сами. Где бы инвесторы ни находились, им не нужно сидеть за каким-то персональным десктопом, чтобы воплотить финансовые идеи в жизнь. Достаточно мобильного телефона.

-- Какая часть ваших клиентов уже торгует в мобильном приложении? Этот процент будет расти?

-- Этот показатель сейчас растет по экспоненте. БКС -- одна из старейших компаний на финансовом рынке, поэтому у нас есть довольно большая когорта клиентов, которые торгуют с нами уже 10 и более лет. Для них, конечно, в силу привычек, основной торговой платформой является веб-терминал – компьютерный софт для профессионалов. Но и эти клиенты тоже используют мобильное приложение, чтобы быть постоянно в курсе текущей ситуации на рынке, а также для каких-то очень небольших разовых операций.

Что касается доли, то сейчас около 90% наших клиентов так или иначе используют мобильное приложение. И цифра эта постоянно растет, причем высокими темпами. Я думаю, что уже в текущем году этот показатель приблизится к 100%.

-- Как мобильное приложение меняет сегодняшний рынок финансов? Как оно облегчает жизнь инвесторам и брокерам?

-- Когда-то Стив Джобс на презентации iPod говорил, что это тысяча песен у вас в кармане. Тогда казалось, это огромное число, потому что в то время были популярны плееры с 10-15 песнями на диске, а тут сразу тысяча. Так вот… Когда мы в числе первых брокерских компаний пять лет назад запустили свое мобильное приложение, то количество доступных инструментов было небольшим. А сегодня у наших клиентов весь инвестиционный мир в кармане с более 7 тысячами инструментов. То есть, достав телефон, в любое время можно совершить операции на любой бирже мира и купить или продать любой актив.

У наших клиентов весь инвестиционный мир в кармане с более 7 тысячами инструментов

Что касается преимуществ для инвестора, то их очень много. Прежде всего – это доступность и мобильность, а также повышение скорости реакции инвестора на различные рыночные события. Тем, кто зарабатывает деньги на колебаниях рынка, эта скорость жизненно необходима.

Также мобильные приложения сейчас идут по пути не только улучшения сервисов совершения операций. Теперь это еще и набор аналитических материалов, которые позволяют принять то или иное решение по покупке или продаже ценной бумаги.

Ну и для брокеров мобильное приложение – важный канал общения с клиентами. Как с точки зрения продвижения продуктов, услуг и сервисов, так и с точки зрения получения обратной связи. Разумеется, на ее сбор выделяется очень много ресурсов и времени.

-- Недавний опрос показал, что больше половины частных инвесторов выбирают брокера в зависимости от того, насколько легко пользоваться приложением. Как вы думаете, чем руководствуется инвестор при выборе мобильного приложения?

-- Если мы говорим о начинающих инвесторах, то для них первое знакомство с интерфейсом является определяющим. 10-15 минут общения с мобильной платформой и понимание куда двигаться дальше - определяют, останется ли человек с приложением или на третьем-четвертом экране просто закроет его и вряд ли когда-то вернется.

Разнообразие приложений сейчас очень большое, конкуренция на рынке одна из самых высоких. Поэтому у тебя есть один шанс понятно, просто и доступно продемонстрировать новому клиенту удобство интерфейса. Если ты это сделал, клиент с тобой остался. Если шанс упустил, он точно уйдет к мобильному приложению конкурента.

Все это мы учитываем в разработках нашей платформы, и только за прошлый год мобильное приложение «БКС Мир инвестиций» установили более 1 млн пользователей, что в два раза превышает показатели 2019 года. Число клиентов, торгующих через платформу, выросло на 146%.

-- Агентство Markswebb опубликовало исследование цифровых сервисов для инвестирования, доступных россиянам. «БКС Мир инвестиций» занял одно из лидирующих мест. Как вам это удалось?

-- Мы стараемся поставить себя на место начинающего инвестора, который только пришел в большой и сложный мир финансов. Ему нужно быстро разобраться как в интерфейсе мобильного сервиса, так и в инвестиционных инструментах.

Новичок задается огромным числом вопросов. Именно поэтому мы специально создали режим «Легкие инвестиции», в котором начинающие инвесторы получают первичные знания о фондовом рынке. Здесь мы помогаем разобраться в инструментах и выбрать первые акции и облигации для инвестирования.

Мы убрали все «камешки с тропинки», чтобы новички, которые к нам пришли, не споткнулись на инвестиционном пути. Чтобы максимально обезопасить инвестора от потерь и рисков, мы исключили из режима маржинальную торговлю задолго до того, как это стало мейнстримом от ЦБ РФ. А также убрали возможность торговать производными финансовыми инструментами, которые, по сути, уже содержат эту маржинальную торговлю.

Мы стараемся поставить себя на место начинающего инвестора

Для тех, кто уже хорошо знаком с инвестициями, есть режим «PRO». В нем акцент смещен на функциональность и на возможности реализовать те планы и задачи, которые ставит клиент.

Мы считаем, что у продвинутых и начинающих инвесторов кардинально разные задачи, поэтому и режимы приложения для них отличаются. Новичкам мы объясняем, рассказываем, помогаем, сопровождаем их. А опытным инвесторам даем больше продвинутого функционала.

-- Вернемся к начинающим инвесторам. Как вы рекомендуете им собирать первый портфель ценных бумаг?

-- Самое главное – определиться с целями. Дальше в зависимости от чувствительности к риску и желаемой доходности будет понятно, какой набор инструментов необходим, какие активы и в какой пропорции нужно покупать бумаги, чтобы добиться запланированного.

Если у начинающего инвестора нет времени для изучения финансового рынка и недостаточно опыта для самостоятельной торговли, то ему подойдут готовые решения - ПИФы, биржевые фонды ETF. Также можно подключиться к стратегиям автоследования Fintarget, позволяющей копировать действия автора стратегии – гуру трейдинга – в режиме реального времени.

Для тех, кто предпочитает самостоятельно торговать, но пока еще не знает с чего начать, мы запустили сервис тематических подборок в виде набора акций и облигаций российских и зарубежных компаний, сформированных по различным тематикам. Каталог с подборками систематически обновляется в зависимости от рыночной ситуации и клиентского запроса, и каждый инвестор что-то обязательно сможет подобрать для себя.

-- Какой вы получаете feedback от пользователей? Какие ваши дальнейшие планы по развитию мобильной платформы?

-- Любой пользователь может напрямую обратиться к нам в своем мобильном приложении. В разделе «Обратная связь. Написать разработчикам» любой может оставить пожелания, комментарии, жалобы, предложения. Мы внимательно систематизируем эти обращения, чтобы понять, что нужно улучшить.

Недавно в нашем приложении появился функционал опросов, который дополнительно позволяет анализировать обращения клиентов.

По дальнейшему развитию приложения «БКС Мир инвестиций» я бы обозначил три глобальных вектора.

Первый – улучшение клиентского опыта с точки зрения исполнения операций. В ближайшее время мы усовершенствуем интерфейс подачи поручений, сделаем его еще более удобным для клиентов. Инвесторы смогут покупать и продавать ценные бумаги без клавиатуры.

Второй – это повышение информированности клиентов. Мы хотим сделать все для того, чтобы люди принимали максимально обдуманное решение.

Ну и третий – это сервис. При совершении операций на финансовых рынках людям требуется огромное количество документов, отчетов, справок для налоговой, форм для сокращения и оптимизации налогообложения, получение статуса квалифицированного инвестора для доступа к зарубежным рынкам. И наша задача – избавить клиента от необходимости приходить в офис. Уже сейчас большую часть документов легко получить онлайн в нашем приложении.