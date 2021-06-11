Дюймовочка и великан: ролики маленькой девушки с очень высоким парнем взорвали TikTok

Фото: instagram.com/_shundel_

21-летняя Саша Шундель из Краснодара за год набрала больше 2 млн подписчиков в TikTok. Она позиционирует себя как фитнес-модель маленького роста. Ее формы действительно впечатляют – при росте в 144 сантиментов Саша весит 30 килограммов.

- Подписчиков я набрала можно сказать за год, у меня было всего три месяца перерыва. Ролики выкладываю каждый день – это главное для прихода новой аудитории. А самые популярные – это с разницей в росте и те, где занимаюсь спортом, - поделилась с «Комсомольской правдой» - Кубань» Саша.

Одни из просматриваемых роликов у Саши с высоким парнем Даниилом. У них разница в росте больше полметра. Он в высоту 202 сантиметра. Не органичную пару в сети даже окрестили возлюбленными. Но Саша опровергает этот факт, говорит, что это просто друг для рейтингов. Настоящий парень не сильно выше фитнес-модели.

А из фотографий у Шундель «заходят» снимки в нижнем белье – в Instagram у девушки лента пестрит привлекательными снимками с оголенной тонкой талией и пышными бедрами.

Фото: instagram.com/_shundel_

- В интернете много положительных и негативных комментариев. Но все я приветствую, на хейтеров не обращаю внимания никогда. Бывает, наоборот, снимаю провокационные ролики для большего обсуждения, - смеется блогер.

Всемирная «паутина» закрутила девушку-дюймовочку, что она решила даже бросить учебу. Для Саши сейчас главное – развитие в медиасфере.

- Я поняла, что от TikTok у меня хороший заработок и мне нравится быть публичной. У меня среднее образование тренера, закончила колледж с красным диплом. А вот «вышку» бросила, проучилась всего полгода на агронома. Нужно было время для соцсетей, а это тяжелая работа, - прокомментировала Саша Шундель.

Родители девушки были против, но скандалов закатывать не стали – просто приняли выбор дочери. Сейчас Саша один из известных блогеров Краснодара. Ее доходы от TikTok, по данным «КП» - Кубань» составляют от 100 тысяч рублей в месяц.

Мнение специалиста

Блогеры утоляют жажду потребителей квази-эмоций

- Любой заработок – это хорошо. У блогеров есть спрос, они создают контект, и получают деньги. Один из несколько тысяч может на этом заработать. Респект девушке, что нашла своем место. И образование тут не причем, - говорит эксперт Николай Петропавловский. – Но проблемы в соцсетях есть. Если говорить в общем, некоторые переходят грани разумного – снимают ролики опасные для жизни ради лайков. А пользователи – это простые потребители квази-эмоций. В реальной жизни, чтобы получить эмоции, нужно предпринять какие-то действия. Но в трусах на диване же удобнее. В итоге, например, сетевые дети часто меньше приспособлены к жизни, или даже вообще к ней не готовы.

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