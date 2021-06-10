Кубанское мороженое пытаются подделать китайцы

Фото: Евгения ГУСЕВА

О мороженом, которое производится в Краснодарском крае, знают далеко за пределами региона. Дело в том, что экспорт так развит, что наше лакомство отправляют во многие страны. Любимый пломбир можно встретить даже в США и на Сейшельских островах.

Кстати, случайно приобрело популярность мороженое и в Китае. Пару лет назад на авиационном шоу в Жуковском, где из всего ассортимента президент выбрал именно кореновский десерт, конкуренты готовы были сгрызть себе локти — так им понравился сливочный пломбир.

Российский лидер отправил сладкий презент со сливочным лакомством китайскому коллеге Си Цзиньпину. А через время на завод в Кореновске приехала делегация из Поднебесной.

- Гости первым делом спросили, почему их президенту подарили российское мороженное именно этого бренда. Они думали, что мороженое было изготовлено специально, даже вручную, - рассказывал директор завода Игорь Московцев. - А потом стали допытываться, какой именно вид мороженого подарили. Я не знал, какое было в коробке, но предположил, что в стаканчике. Они обрадовались, сразу разобрали стаканчики и начали пробовать

А через время на каждой китайской полке стал лежать стаканчик мороженого с до боли знакомой этикеткой. Рядом даже повисели рекламный плакат с изображением российского президента.

- Такой рекламой активно пользовались, продавая, по сути, контрафакт, – добавил директор. - Поэтому понадобились немало усилий, чтобы привести в чувство китайских партнеров.

КСТАТИ

На Кубани выпустили винное мороженое

Необычный десерт решили создать краснодарская мастерская мороженого вместе с крупной российской винодельней. Это настоящее винное мороженое, где содержание алкоголя достигало 3%. Такие лакомства точно не для ребятни, а скорее для винных гурманов.

Как рассказывали создатели, рецептура мороженого была оригинальной и неповторимой, в составе продукта были только натуральные ингредиенты. Десерт содержит не так много сахара и калорий. Зато имеет уникальные вкусовые комбинации на основе натуральных фруктов, ягод и игристого.

Созданы были несколько вариаций - фруктовые сорбеты с сухим красным, а также «Белый виноград» на основе сухого белого. А еще выпустили фрутотюб, простыми словами, фруктовый лед основе белого брюта.

Получившийся десерт показал, что солнечный напиток очень многогранен. Купить пьянящее лакомство могут только люди, достигшие 18-летия.