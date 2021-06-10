На Кубани сельские воры взорвали банкомат вместе с магазином

Последствия взрыва банкомата Фото: София ФОМЕНКО

ЧП случилось в ночь на 10 июня в станице Анастасиевской Славянского района Кубани. Там неизвестный мужчина разбил входную дверь магазина, прокрался внутрь и взорвал банкомат. Здание вспыхнуло на площади 16 квадратов. Злоумышленник успел забрать деньги и сбежать. После этого к магазину приехала служба МЧС, которая и позвонила в полицию. Возгорание ликвидировали в 4:50.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Точная сумма ущерба устанавливается, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Что осталось на месте взрыва Фото: София ФОМЕНКО

Сейчас весь личный состав Славянского района ищет человека, который устроил ЧП. На видеокамерах не видно его лица, что значительно осложняет поиски. Однако численность поселения - 11,1 тысяч жителей, что должно помочь полиции поймать преступника.

Вор собирал деньги прямо в пожаре Фото: София ФОМЕНКО

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26 апреля около 6:30 полиция оцепила отделение банка на улице Лузана. По словам очевидцев, там были выбиты стекла и оконная рама. Жители ближайших домов ночью слышали взрыв. Эпичное видео по ссылке.