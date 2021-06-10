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Происшествия10 июня 2021 22:16

В Краснодаре при взрыве в гараже один мужчина погиб, двое ранены

СК по данному факту проводит проверку
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Краснодаре проводится проверка по факту гибели мужчины и госпитализации двух человек с термическими ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

- Сотрудники Следственного отдела по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю проводят доследственную проверку по сообщению о гибели мужчины и госпитализации двух в результате обрушения гаражного бокса, - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, вечером 10 июня в двухэтажном гаражном боксе по улице Тихорецкой краевого центра произошел газовый хлопок в гараже - строение обрушилось.

Один человек погиб на месте, двое с термическими ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу.

По оперативным сведениям, мужчины ремонтировали автомобиль в частном порядке.

- В настоящее время следователи и криминалисты СКР проводят осмотр места происшествия и выполняют проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - заключили в пресс-службе.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение

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