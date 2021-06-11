Грибник заблудился в лесу и неделю ждал спасателей: как ему удалось выжить

Фото: instagram.com/tuapse_com

4 июня 61-летний Сергей Белецкий пошел в лес за грибами, выбрал поляну в районе села Терзиян. Он – местный и, казалось, знал все тропки под Туапсе, поэтому решил прогуляться вглубь чащи. Когда пакет начал активно пополняться припасами, мужчина увлекся и не заметил, как вышел в незнакомое ему место. Поплутав несколько часов, он понял, что заблудился и сразу же набрал родственникам.

Фото: instagram.com/tuapse_com

- Я не могу найти выход из леса, не знаю, что делать, нужна помощь, - единственное, что успел сказать по телефону родными Сергей. После этого у него сел мобильник и он перестал выходить на связь.

Родственники сразу же сообщили о случившемся спасателям. Сергея Белецкого выехали искать в этот же день. На следующие сутки к ним подключились волонтеры, и сотрудники многих местных предприятий, вместе с ними лес прочесывал друг Сергея – Алексей.

- Во время поисков спасатели обнаружили пакет с грибами, который нашли только через несколько дней после операции. Тогда только поняли, в каком направлении нужно идти, - сообщили друг мужчины.

Фото: instagram.com/tuapse_com

Искали Белецкого около 100 человек. Они прочесывали лес с раннего утра и до наступления темноты. И только семь дней спустя нашли его. Мужчина сидел под деревом обессиленный.

- Сергея Белецкого нашли очень вовремя, он сидел ждал в районе гор Семашхо и Два брата. Поисковые работы велись силами спасателей, полиции, казаков, добровольцев и техники, включая квадрокоптеры, - рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Туапсинского района Игорь Урбонавичус.

Волонтеры говорят, что это чудо, что Сергею удалось выжить. - Неделю провести в лесу без еды и воды и спастить, такое редко случается, - говорят волонтеры. - Мужчина был совершенно без сил, он с трудом говорил. И чтобы его не мучать, мы с ним не общались. Вызвали спасателей с носилками и вынести из леса. Уже когда он чуть пришел в себя в больнице, рассказал, что питался корой деревьев и корнями растений, пил воду из реки. Но для полноценного питания этого было недостаточно. Хотя хватило для того, чтобы не умереть. Организм его сильно истощился.

Фото: instagram.com/tuapse_com

Врачи говорят, что мужчина уже чувствует себя лучше.

- Мой дядя сейчас находится в больнице на обследовании. Я очень благодарна тем, кто принимал участие в поисках. Врачи говорят, что он идет на поправку, все будет хорошо, - сказала «КП»- Кубань» племянница Сергея Виктория. - Но мы пока с ним не разговарили о том, как он провел неделю в лесу. Пусть поправляется, а потом расскажет.

СОВЕТЫ

Если вы вдруг зблдились в лесу, в первую очередь постарайтесь не паниковать, отдохните и вспомните, откуда пришли.

Прислушайтесь к звукам: собачий лай, трактор или поезд помогут найти выход из леса.

Если вы нашли ручей, двигайтесь вниз по течению - ручей выведет вас к реке, а река - к людям.

Если есть возможность, позвоните 112 или отправьте близким точку на карте.