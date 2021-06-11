Каменный сыр и дерево, которому 300 лет: появился маршрут для туристов, который раскрывает тайны шапсугов

Артисты танцевального коллектива «Шапсугия» Лазаревского центра национальных культур Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Сам академик Иван Мичурин восхищался богатствами черкесских садов. Правда, он считал, что к адыгам нужно послать ученых-селекционеров. Наверное, не знал выдающийся ботаник, что испокон веков на побережье Черного моря горцы не выходили из дому без прививочных инструментов на поясе. До сих пор здесь в лесах на кавказских склонах встречаются культурные плодоносящие яблони и груши, а уж про фундук говорить не приходится. Школьником Сергей Арутюнян (в будущем всем известный Сергей Галицкий, он потом взял фамилию жены) с друзьями зарабатывал неплохие деньги, собирая орехи неподалеку от родного Лазаревского.

Локации - просто космос Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Про то, что шапсуги культивировали 120 сортов яблок и собирали их с июня по ноябрь, рассказывают в этнографическом музее поселка. Здесь в двух больших залах находятся интереснейшие экспонаты, рассказывающие о быте, этике, культуре древнейшего населения Причерноморья. В прошлом самое многочисленное из адыгских племен мудро обустроило жизнь в этих не самых удобных местах. Сельскохозяйственные орудия для работы на склонах гор, посуда из самшита, сапетки для сыра и ульев (у каждого рода был свой способ плетения корзин), особые седла, изящные сабли и серебряные пояса, золотошвейная вышивка на женских костюмах, особые знаки родов - столько интересного! Здесь также поведают, как «крали» невест, сколько блюд готовили для приема гостей, каким обрядом вызывали дождь и что клали в газыри помимо пороха и патронов.

А какие потрясающие виды! Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Лазаревский район уникален тем, что многое из истории шапсугов можно увидеть не только в музее. Территория крупнейшего района Большого Сочи составляет 1744 кв. км. Население – больше 100 тысяч человек, ну и поскольку это еще и курорт, можете представить, во сколько раз оно увеличивается в сезон. Здесь не только море с аквапарками, но и горы – с водопадами, речными каньонами и фантастическими дольменами с неразгаданной природой появления. Для того, чтобы отдых гостей Лазаревского был разнообразнее, насыщеннее, полезнее, здесь разработали и запустили мобильный аудиогид «Культурный код Шапсугии».

В музее можно узнать об истории шапсугов Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

- Основой маршрута стали работы краснодарского этнографа, увлеченного исследователя истории адыгов Виталия Штыбина, - рассказали в компании МТС, которая и запустила мобильный гид.

Одна из локаций маршрута Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

И мы прошлись по нему! Так за один день побывали в интереснейших местах в черкесских аулах возле рек Аше, Псезуапсе и Шахэ. Про некоторые из них я видела сюжеты на федеральных каналах. Самое большое впечатление на меня произвело священное тюльпановое дерево (лириодендрон) в селе Головинка. Ему почти 300 лет. Своеобразным хранителем этого памятника природы выступает Айдамир Басте. Здесь под навесом (кстати, специально построенным русским владельцем соседних гостиниц в виде средневековых замков) он рассказывает о культуре своего народа и продает сувениры.

Дерево, которому 300 лет Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Чайные плантации есть не только в Дагомысе – в ауле Ахинтам нам показали, как по-разному собираются, вялятся и сушатся листья с кустов, чтобы получился белый, зеленый и черный чаи. Естественно, тут же проводится дегустация. Можно здесь приобрести и знаменитый каштановый мед, а также оригинальное варенье - например, из грецкого ореха или молодых сосновых шишек.

Маршрут ведет и через чайные плантации Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Нам очень повезло, сюда приехали артисты танцевального коллектива «Шапсугия» Лазаревского центра национальных культур. Небольшой концерт вызвал всеобщий восторг – рядом оказалось много туристов.

К кулинарно-познавательным радостям можно отнести и посещение фермы по разведению мраморных сомов и сыроварню. Нам показали, как делается из коровьего молока и сыворотки настоящий адыгейский сыр, как его коптят. Оказывается, срок его хранения зависит от того, сколько он находился под дымом. А еще постучали по дереву …каменным сыром. Есть и такой. Все это видел и попробовал телеведущий Джон Уоррен из «Поедем, поедим» и еще много других знаменитостей – их фото в этом уютном дворике.

В одной из лавок можно отведать местный сыр Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Рядом с блочной советской пятиэтажкой и новой деревянной церковью в Чемитоквадже стоит памятник археологии. Это сохранившиеся стены древнейшей крепости. Ее называют и Багу, и Годликх. Наследили тут и эллины, и византийцы, и генуэзцы – об этом говорят разные способы кладки камней.

Мобильный гид проведет и через такие этнографические уголки Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Впечатлений – много! Главное, захотеть все увидеть своими глазами и услышать правдивую информацию от специалиста современным методом, а не от фантазеров с доморощенными легендами.

На чайной фабрике объяснят, как получается белый, зеленый и черный чаи Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Чтобы самому пройти маршрут «Культурный код Шапсугии» требуется смартфон с мобильным интернетом и автомобиль. Мобильная экскурсия размещена сразу на двух общедоступных платформах для путешествий – izi.Travel и WeGoTrip. Если эти приложения не установлены в смартфоне, то их можно бесплатно скачать на AppStore и GooglePlay. Далее необходимо найти в поиске маршрут «Культурный код Шапсугии». На международной платформе izi.Travel экскурсия загружается и идет онлайн. На WeGoTrip надо зайти по ссылке QR-кода, единожды скачать маршрут с помощью интернета, в последующем экскурсию можно проходить офлайн, находя ее в «загруженном».