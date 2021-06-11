Программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Сочи: мотопробег, флешмобы и концерты Фото: krd.ru

Программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Сочи получилась максимально насыщенной. Как прошлым летом, большинство мероприятий пройдут в Сети. Это связано с коронавирусными ограничениями. На Кубани сохраняется режим повышенной готовности.

Поэтому программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Сочи больше ориентирована на онлайн-активности. Но часть акция пройдут на территории курорта.

Например, 12 июня на площади флага состоится мероприятие «Мы живем в России». Там же пройдет танцевальный флешмоб «Россия. Движение. Жизнь». Он стартует в 14:00.

Также программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Сочи предусматривает спортивные активности. В субботу на площади флага состоится легкоатлетический забег «Русская матрешка». Он будет приурочен ко Дню России.

На этом программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Сочи не ограничивается. В центре национальных культур «Истоки» состоятся фестиваль национальной кухни «Радуга вкуса» и концерт «Славься, Русь Великая». Начало мероприятий запланировано на 10:00.

Программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Сочи предлагает посетить еще один концерт на курорте. Он пройдет на площади перед администрацией Центрального района и начнется в 15:00.

Программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Сочи получилась насыщенной концертами. В 17:00 стартует праздничное выступление запланировано в зале органной и камерной музыки.

Также программа мероприятий на День России 12 июня 2021 года в Сочи предусматривает праздничный мотопробег. Он пройдет по улицам Адлерского района. Старт заезда – в 19:00.