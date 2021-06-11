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Происшествия11 июня 2021 15:12

Главный судебный пристав России приехал в Сочи к месту гибели служителей закона

Вместе с губернатором края они выражают свои соболезнования семьям погибших
София ФОМЕНКО
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Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и мэр города Алексей Копайгородский

Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и мэр города Алексей Копайгородский

Страшная трагедия случилась в Адлерском районе Сочи днем 9 июня. Там среди бела дня 61-летний Вартан Кочьян расстрелял двух приставов во время исполнения их служебного долга. Убийство случилось из-за сноса старого гаража-самостроя, преступник задержан, он полностью признал свою вину и не жалеет о содеянном.

Убийство случилось на глазах у десятка жителей города Сочи

Убийство случилось на глазах у десятка жителей города Сочи

11 июня на место гибели сотрудников приехал главный судебный пристав России Дмитрий Аристов. Вместе с губернатором края Вениамином Кондратьевым они возложили цветы и выразили соболезнования семьям погибших.

Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь от государства

Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь от государства

- Никаких слов не хватит, чтобы уменьшить боль и утешить родных и близких. Молодые люди — судебные приставы города Сочи — Андраник Матевосян и Альберт Агозян. Они делали свою работу, как и должны были, выполняли вступившее в силу решения суда. Стояли на защите закона. Чудовищная ситуация. Ни один сарай, ни какая-либо другая постройка не стоит человеческой жизни, - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Убитым приставам было чуть больше тридцати лет. Один из них совсем недавно женился

Убитым приставам было чуть больше тридцати лет. Один из них совсем недавно женился

Расследование уголовного дела продолжается.

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