Главный судебный пристав России приехал в Сочи к месту гибели служителей закона

Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и мэр города Алексей Копайгородский

Страшная трагедия случилась в Адлерском районе Сочи днем 9 июня. Там среди бела дня 61-летний Вартан Кочьян расстрелял двух приставов во время исполнения их служебного долга. Убийство случилось из-за сноса старого гаража-самостроя, преступник задержан, он полностью признал свою вину и не жалеет о содеянном.

Убийство случилось на глазах у десятка жителей города Сочи

11 июня на место гибели сотрудников приехал главный судебный пристав России Дмитрий Аристов. Вместе с губернатором края Вениамином Кондратьевым они возложили цветы и выразили соболезнования семьям погибших.

Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь от государства

- Никаких слов не хватит, чтобы уменьшить боль и утешить родных и близких. Молодые люди — судебные приставы города Сочи — Андраник Матевосян и Альберт Агозян. Они делали свою работу, как и должны были, выполняли вступившее в силу решения суда. Стояли на защите закона. Чудовищная ситуация. Ни один сарай, ни какая-либо другая постройка не стоит человеческой жизни, - написал в своем телеграм-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Убитым приставам было чуть больше тридцати лет. Один из них совсем недавно женился

Расследование уголовного дела продолжается.