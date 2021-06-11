Ректора армавирского педуниверситета подозревают в подделке диплома о высшем образовании и крупном мошенничестве

Ректор может стать фигурантом уголовного дела. Фото: АГПУ

Ректора Армавирского государственного педагогического университета 45-летнего Амбарцума Галустова подозревают в разработке мошеннической схемы. По данным источника "КП" - Кубань", в вузе провели выемку документов строгой отчетности. И проверка нашла массу несоответствий. В частности, изымались приказы о командировках руководителя вуза и его водителя.

Судя по этим приказам, Галустов находился в командировках в Сочи, Краснодаре и Москве больше 100 дней, а его водитель - больше 200 дней.

Хотя, по данным источника, все это время он находился в Армавире. Кроме того, отправляясь в поездку на самолете или поезде, Галустов тоже зачем-то, судя по документам, брал с собой водителя, неизменно получая компенсацию за приобретенные на него билеты и расходы на гостиницу. Кроме того, как говорит наш источник, к этому делу была подключена и проректор по экономике.

Как стало известно, в отношении водителя ректора Романа Мнацаканяна уже возбуждены 10 уголовных дел по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

-Еще водитель устроил на должность заведующей общежития вуза свою жену, - говорит наш источник.

А когда ректор и водитель выезжали из Армавира по личным делам, им ставили "рабочие часы".

- В большинстве командировочных было указано, что в Краснодаре ректор едет в министерство образования. Однако предварительный опрос руководства ведомства доказывает, что видели его там только пару раз, - уточняет источник "КП" - Кубань". По данным источника, во время получения диплома о высшем образовании в 1998 году, будущий ректор и педагог Амбарцум Галустов не присутствовал и госэкзаменов не сдавал.

- Его отец в то время возглавлял кафедру АГПУ, а будущий ректор находился в США. Куда уехал с четвёртого курса вуза в 1997 году. А когда вернулся, через два года, уже был зачислен в аспирантуру АГПУ на второй курс на очную форму обучения, - добавил источник "КП" - Кубань".

Уже в рамках уголовного дела эти факты будут перепроверены.