В Сочи мужчина попытался украсть ребенка и спрятал его в коробку

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В Сочи мужчина попытался украсть ребенка с детской площадки. По данному факту полиция проводит проверку. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил источник в правоохранительных органах.

Происшествие произошло в Адлере, на улице Петрозаводской. Мужчина схватил ребенка, спрятал его в большую картонную коробку и хотел убежать. Находившиеся на детской площадке мамы с детьми подняли крик.

Мужчина не успел выбежать со двора, как упал и выронил коробку с малышом из рук. К счастью, ребенок травм не получил. Горе-похитителя задержали сотрудники полиции.

- По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Напомним, что похитительнице младенца из сочинского роддома дали 8 лет тюрьмы.

В сентября 2009 года из перинатального центра города-курорта пропал младенец. Мать девочки, рассказала, что дочка могла исчезнуть только ночью. Сыщики прочесали весь город, но малышки и след пропал. И только к вечеру в милицию позвонила женщина и сказала, что ребенок находится у ее квартирантки.

Задержанная Диана Крылова сначала долго отпиралась и даже показала правоохранителям заклеенный пластырем живот – мол, шрам от кесарева сечения. А после рассказала, что якобы купила ребенка у медсестры. За 15 тысяч рублей. Как оказалось, девушка почти год водила свою семью за нос. Сочинка очень хотела иметь детей от своего гражданского мужа, но у пары все не получалось. Чтобы не потерять любимого, она соврала, что ждет от него ребенка. Девять месяцев Диана имитировала беременность, подкладывала под одежду искусственный живот, приходила в роддом и присматривалась к будущим мамочкам. В тот злополучный день девушка надела домашний халат и тапочки, вошла в перинатальный центр и под покровом ночи украла ребенка.