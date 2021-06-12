Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 12 июня 2021: свыше 700 тысяч жителей Кубани сделали прививку от COVID-19

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани не прекращается массовая вакцинация населения. Она стартовала еще в конце прошлого года. За шесть месяц прививку от страшной инфекции сделали более полумиллиона человек.

Каждый день количество вакцинированных людей увеличивается на несколько тысяч. Только говорить о полной победе над коронавирусом еще рано.

Помочь в борьбе с пандемией может коллективный иммунитет. Он появится на Кубани, когда прививку сделают минимум 60% жителей. Пока этот показатель в два раза ниже.

По данным «КП» – Кубань», прививку от страшной инфекции сделал 700 000 жителей Кубани. Полный курс, который состоит из двух вакцин, прошли 500 тысяч человек.

- Из них 48% – жители старше 65 лет. Записаться на вакцинацию можно лично, позвонив в медицинскую организацию или через портал Госуслуги, – говорит Юрий Сарычев, замначальника управления организации медицинской помощи населению министерства здравоохранения Краснодарского края.

Отметим, что сейчас на Кубани продолжают работу свыше 200 пунктов вакцинации от коронавируса.

По последней информациии, положительный тест на COVID-19 на Кубани сдали 100 – это самый высокий показатель за несколько недель. Самыми зараженными городами Краснодарского края за прошедшие сутки стали Краснодар и Новороссийск. Здесь было выявлено 29 и 7 новых случаев заболевания соответственно.

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