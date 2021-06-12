На Кубани собачий приют выгоняют на улицу

Фото: @kovchegeisk

На Кубани собачий приют «Ковчег» выгоняют на улицу. В Ейске 140 собак могут остаться без крова. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя ейского районного общества защиты животных «Ковчег» Татьяна Лыбзикова.

9 июня в городском суде состоялось заседание, на котором слушался вопрос о продлении срока аренды земельного участка, занимаемый «Ковчегом». По его итогам приюту было отказано в продлении срока аренды земли. Напомним, что «Ковчег» располагается на улице Краснофлотская, 58.

Фото: @kovchegeisk

По словам зоозащитников, ейская администрация города Ейск призвала выпустить всех собак на улицу.

- Ейск считается одним из главных детских курортов на юге России. Какое же впечатление останется у россиян, приехавших на побережье Азовского моря с детьми, от города, заполненного голодными и бездомными собаками, – отмечает Татьяна Лыбзикова.

Она пояснила, что «Ковчег» обвиняют в том, что он незаконно занял территорию.

- Старались не отказывать, старались брать щенков. Какие-то щенки естественно остались потому, что всех не пристроишь. Больше 1 тысячи собак было пристроено, но на данный момент остались те, которые инвалиды и которых мы не можем выкинуть на улицу, - отмечается на официальной станице приюта в Instagram.

Фото: @kovchegeisk

- Собаки мешают жителям близлежащих домов. Вместо того, чтобы помочь, администрация города, руководители структур помощь эту заключают в том, что выделили землю под строительство приюта, но все затраты по строительству которые исчисляется миллионами, должны нести мы, вместо того, чтобы нести какую-нибудь солидарную ответственность за бездомных животным, они просто перекладывают на «Ковчег», - говорится в посте.

Ситуацию прокомментировали в мэрии Ейска. По данным местной администрации, земельный участок приют получил незаконно. Еще в 2019 году состоялось судебное заседание, на котором постановили, что собак необходимо переселить. Эта территория принадлежит одному из силовых министерств.

- Приюту ранее выделялся участок, необходимо было просто выйти на торги, но этого не сделали, — рассказали в мэрии.

В приюте объяснили, что тендер подразумевает капительную застройку в течении 5-7 лет не менее 40 % площади нового участка.

- Если выкупить землю «Ковчег», может, мы могли собрать эти деньги сообща, то всё это строительство, заборы, коммуникации всё это капитальное мы не потянем просто. Перевозить собак в голую степь - это тоже не правильно, поэтому было принято решение руководителями города распустить по городу всех животных. Об этом дали указания. Если на это мы не пойдём, то это сделают они сами, - заключили в приюте.