На Кубани пассажир изнасиловал водительницу такси

Мужчине грозит срок от трех до шести лет Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница города Славянск-на-Кубани Чумакова Светлана (имя изменено – Прим.Авт.) несколько лет работает водителем такси. У нее две работы, она помогает своим родителям и строит дом. Ночью 9 июня 40-летняя женщина как ни в чем не бывало приняла заказ и отправилась забирать клиента. Однако поездка оказалась с печальными последствиями.

Ровно в 00:20 на улице Рабочей в автомобиль сел пассажир по имени Сергей. От 41-летнего мужчины сразу посыпались пошлые шуточки, он начал распускать руки. Женщина испугалась, но спасти себя не успела. Сергей с применением силы вступил с ней в интимный контакт, а затем вышел из машины и отправился бежать. Правда, далеко уйти не смог. Светлана сообщила о случившемся диспетчерам, которые вызвали на место полицию. Четверо правоохранителей остановили насильника в нескольких метрах от места преступления.

- Сейчас мужчина задержан. У него изъято 3400 рублей и влажные салфетки с бурыми следами (предположительно кровь потерпевшей), - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Известно, что житель Кубани уже был судим за грабеж и разбой. Сейчас он находится под стражей. Возбуждено уголовное дело. Следователи собирают необходимые доказательства для суда.