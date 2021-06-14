Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 14 июня 2021: свыше 720 тысяч доз вакцины от COVID-19 поставлено на Кубань

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Массовая вакцинация населения идет полным ходом. Она началась еще в конце прошлого года. Почти за семь месяцев прививку от COVID-19 сделали свыше 700 000 жителей Кубани.

Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч. Она растет непрерывно. Но это не говорит о победе над коронавирусом: для этого нужен коллективный иммунитет. Он должен появиться, когда прививку от COVID-19 сделают не менее 60% взрослого населения региона.

Сейчас получить вакцину от коронавируса можно во всех районах Краснодарского края. Всего на Кубань действуют свыше 200 прививочных пунктов.

По последней информации, в регионе уже поставили свыше 720 тысяч вакцин трех трипов: Спутник V, КовиВак и ЭпиВакКорона. Они вводятся пациентам с разницей от 14 до 21 дня.

По данным «КП» – Кубань», за последние сутки в Краснодарском крае положительный тест на COVID-19 на Кубани сдали 104 человек – это самый высокий показатель заболеваемости в регионе за несколько месяцев.

Самыми зараженными городами Краснодарского края за прошедшие сутки стали Краснодар и Сочи. Здесь выявлена практически половина новых случаев заражения. В краевой столице диагноз COVID-19 был подтвержден у 32 человек, на курорте – у 22 пациентов.

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