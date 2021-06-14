Массовая авария в Краснодарском крае 14 июня 2021: один водитель погиб, пять человек пострадали

Фото с места аварии. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Стало известно, как произошла массовая авария в Краснодарском крае 14 июня 2021. Ранее появилась информация о том, что на кубанской трассе дотла сгорела машина. Как выяснилось, причиной тому стало серьезное ДТП.

Авария случилась около 05:00 между поселком Двубратским и станицей Ладожской в Усть-Лабинском районе. Сообщение в дежурную часть поступило от очевидцев, которые рассказали, что на дороге столкнулись три автомобиля.

Фото с места аварии. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- По предварительным данным, на 67-м километре трассы «Краснодар-Кропоткин», 20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как говорят автоинспекторы, парень не выбрал безопасную скорость движения, из-за этого столкнулся с попутным Nissan. После этого иномарку отбросило на встречку, где машина врезалась в Volkswagen.

Фото с места аварии. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, после сильного удара машина вспыхнула. Пламя в считанные минуты охватило весь автомобиль. Выбраться из загоревшейся машины водитель просто не успел. Очевидцы ДТП вызвали на место аварии спецслужбы. Авто хоть и потушили, однако машина буквально сгорела дотла.

Фото с места аварии. Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- В результате ДТП водитель Nissan от полученных травм скончался на месте, - уточняют «КП» - Кубань» в краевом главке. - Пострадали водитель Volkswagen и четыре его пассажира, среди которых двое детей. Их возраст - 3 года и 13 лет.

Известно, что в Volkswagen малыш ехал в специальном кресле - никаких нарушений нет. О том, в каком состоянии находится водитель Lada Priora, выясняется.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.