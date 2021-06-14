Искали по слюне: Найден мужчина, загадочно пропавший полтора года назад

Почему мужчина не сообщал родственникам о своем переезде, выясняют правоохранители.

Завершены поиски 39-летнего мужчины, пропавшего полтора года назад в станице Выселки Краснодарского края. С заявлением об исчезновении в полицию изначально обратилась его мать. Правда, тревогу женщина забила не сразу, а лишь спустя год после случившегося.

- Он ушел из дома, но так и не вернулся. На связь не выходил, где он, что с ним, не знаю, - рассказывала по телефону пенсионерка.

Правоохранители выехали по адресу, где раньше жил мужчина. Там его мать рассказала, что он часто злоупотребляет спиртным. Из дома он уходил и раньше, не бывал месяцами, но все же возвращался. Однако в этот раз материнское сердце забескоилось - сын на связь в последний раз выходил в августе 2020 года. Но тогда по телефону он толком не объяснил, где находится и нужна ли ему помощь.

- Мужчину "пробили" по учетам привлечения к административной и уголовной ответственности. Также проверены базы всех больниц, загсов, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Чтобы разыскать мужчину, который за такое долгое время мог измениться внешне, правоохранители отобрали у его матери буккальный эпителий - это соскоб с внутренней стороны щеки. Именно это и помогло найти пропавшего. Когда правоохранители установили, что найден похожий по приметам мужчина, они сопоставили их ДНК. Результаты показали кровное родство.

Как выяснилось, мужчина жил неподалеку от родного дома в Выселковском районе, правда, в поселке по соседству. Почему он не сообщал семье о своем переезде, выясняют правоохранители.

- Пропавший мужчина жив, он не нуждается в помощи, информацию о его местонахождении передали родственникам, с которыми он уже вышел на связь, - добавляет «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.