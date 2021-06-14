Караван с моря: Многокилометровые пробки появились на трассах в Краснодарском крае

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Длинные праздничные выходные стали поводом для многих рвануть к побережью. На море отправились не только жители Кубани, но и соседних регионов. Насладившись уикендом на пляжах, люди засобирались домой. Естественно, вечером 14 июня на дорогах образовались многокилометровые заторы.

По данным сервиса Яндекс.пробки, томятся в ожидании машины перед развязкой в Туапсинском районе. До села Горское образовался затор, который на карте растянулся на 4 километра. И, судя по тому, что трасса «полыхает» красным, а местами даже приобретает бордовый цвет, пробка рассосется не скоро.

Постоять придется и в районе Джубги. Машины стоят почти от Лермонтово. С трудом водители пробираются и в самом городе.

Небольшие трудности ожидают автолюбителей и на дорогах около Новомихайловского.

Минимум полчаса можно потерять, проезжая Горячий Ключ. На картах этот отрезок "горит" желтым.

Кроме того, заторы встречаются в районе хутора Коржевский. Час драгоценного времени можно потерять и, встав в пробку на участке от Анапы до Витязево.

Стоит отметить, что автолюбители жалуются на заторы на въезде в Краснодар. Постоять придется и на шлюзах, и перед Тургеневским мостом, и перед Яблоновским путепроводом.

Ранее сообщалось, где туристы встанут в пробки на пути к Черному морю. «Комсомолка» выяснила, как не попасть в затор на трассах Краснодарского края.