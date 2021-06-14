Массовая казнь из-за комплексов: что случилось с одним из первых террористов СССР Петром Волынским

Душевнобольной Петр Волынский устроил взрыв в пассажирском автобусе в Краснодаре.

Ровно 50 лет назад в Краснодаре произошло событие, навсегда отпечатавшееся в памяти тысяч людей. Мощный взрыв в обычном автобусе унес жизни десяти человек, еще около сотни горожан остались с искалеченными судьбами... Это был один из первых терактов на территории Советского Союза. Масштабы трагедии поражали. Но больше следователей удивили мотивы, толкнувшие несостоявшегося врача-терапевта Петра Волынского на чудовищное преступление.

На «звоночки» никто не обратил внимание

Петр Волынский родился и вырос в Краснодаре. Паренек невысокого роста был круглый сирота. С детства юноша мечтал о профессии врача. Помочь ему было некому - ни родственников, ни знакомых, которые могли "договориться". Поэтому добиваться всего ему пришлось самостоятельно.

Тем не менее Петр грезил белым халатом настолько, что ему удалось попасть в число студентов Кубанского государственного медицинского университета. Кстати, именно тогда его однокурсники стали замечать странности.

Подрывника опознали чудом выжившие в салоне ЛАЗа. Фото: материалы уголовного дела

- Почти на каждое занятие Волынский таскал с собой чемоданчик, в котором постоянно звонил будильник. Однокашников чурался, был нелюдим, - рассказывал Владимир Рунов, один из немногих журналистов, кто освещал происшествие и присутствовал на процессе по делу.

Стоит сказать, что вуз Волынский все же окончил, более того, сумел устроиться по специальности. Правда, проработал недолго - "завалил" испытательный срок в Брюховецкой районной больнице в марте 1970-го.

После окончания вуза Волынский успел поработать в нескольких больницах. Фото: материалы уголовного дела

Через некоторое время ему удалось оставить трудовую в Новодеревянковской участковой больнице, но и там надолго не задержался. А все из-за того, что его странное поведение жаловались коллеги. Да и пациенты были не в восторге от его методов лечения. Говорят, что доктор Волынский прижигал им пальцы спиртовкой.

После нескольких таких случаев была назначена психиатрическая экспертиза. По итогам обследования Волынскому поставили диагноз "шизофрения", который навсегда поставил крест на его карьере.

Стоит сказать, что руководил экспертизой профессор психиатрии Николай Хромов. Именно на его двери квартиры вскоре обнаружили самодельное взрывное устройство. Вот только описывать и протоколировать дивную находку не стали, посчитав все случившееся шуткой студентов.

«Длинные твари должны умереть!»

Месть - все, что двигало Петром Волынским, когда он задумал теракт. Несостоявшийся терапевт был уверен, что в его бедах виноваты высокорослые люди. План по их уничтожению он подробно описал в двух ученических тетрадках.

Устав своей "лиги низкорослых" коротышка подробно описал в двух ученических тетрадках. Фото: материалы уголовного дела

В одном из конспектов человек с комплексами Наполеона подробно описывает устав созданной им «Лиги низкорослых людей». Он подробно описывает все издевательства, которым коротышек якобы подвергают высокорослые. В других записях - собственная принудительная стерилизация в краевом психдиспансере.

Бредовые идеи расправы над высокими людьми шизофреник пытался внедрить в умы обычных краснодарцев и даже завербовать их в свою «партию».

- Я ходил по улицам, подходил к незнакомым мужчинам и спрашивал у них: «Сколько вам лет, где живете, боитесь ли вступить в рукопашную схватку с высокорослыми породистыми мужчинами, знаете ли вы, что вашу жену будут оплодотворять высокие мужики?» - это лишь малая часть записей Петра Волынского, которые позже найдут силовики.

А позже в его конспектах появятся более страшные слова: «Мне можно все. Ведь такие, как я – уникальные люди. Эти длинные твари должны умереть... чтобы нам стало легче жить».

Комплекс Наполеона

Воплощать свой чудовищный план в жизнь коротышка-психопат решает 14 июня 1971 года. На работе (после прерванной карьеры медика Волынский вкалывал грузчиком на заводе Седина) во время очередного обеденного перерыва он заявил мужикам: «Ну все, я пошел взрывать Белый дом!». Те посмеялись в ответ, а на следующий день узнали о взрыве...

В набитый битком автобус, где было около 80 человек, Петр Волынский вошел в 08:20 утра. Поставил чемодан рядом с 13-м местом. Но едва автобус начал отъезжать от остановки, коротышка в картузе завопил на весь салон: "Выпустите, мне плохо!" Водитель открыл двери, странный пассажир вышел. Транспорт продолжил движение, а через минуту раздался жуткий взрыв.

От некоторых пассажиров осталась лишь обувь. Фото: материалы уголовного дела

На месте теракта погибло пять человек - от них буквально ничего не осталось. Позже в больнице скончались еще столько же - слишком тяжелые были травмы. Как позже установит следствие, во взрывное устройство были заложены металлические шарики, гвозди и подшипники. Они пробили бензобак, топливо хлынуло в салон и моментально вспыхнуло.

То, что ЧП являлось терактом, кагэбэшники поняли, когда обнаружили разбросанные по окрестностям детали адского механизма. Фото: материалы уголовного дела

- Раненый водитель разбивал монтировкой окна, но многие не могли выбраться из автобуса, поскольку им перебило ноги, - вздыхает бывший следователь по особо важным делам Валерий Вишневецкий. - Считай, сгорели заживо.

Чтобы не пугать краснодарцев, следы теракта быстро ликвидировали. Автобус убрали, поврежденный асфальт заменили, а обгоревший забор покрасили - словом, уже через сутки ничего не напоминало о том, что произошло.

Свою бомбу шизофреник начинил различной железной мелочевкой. Фото: материалы уголовного дела

Петра Волынского задержали через пару дней после теракта возле вокзала «Краснодар-1». В переполненное народом здание коротышка шел с большим черным чемоданом. Суд проходил в закрытом режиме. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в закрытое медучреждение до конца жизни.

- Несколько лет назад мне удалось побывать в закрытом медучреждении Абинского района, где и содержится Петр Волынский, - рассказывал «КП» - Кубань» журналист Эдуард Сафронов. - Содержался он за дверью с решеткой в отдельной палате в четвертом отделении больницы. Находится она в отдельном корпусе, который охраняется вооруженным сотрудником полиции.

По некоторым данным, в психбольнице он находится по сей день...