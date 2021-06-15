Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 15 июня 2021: озвучены варианты развития эпидситуации на Кубани

Фото: Мария ЛЕНЦ.

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за тем, какая эпидобстановка на Кубани. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 15 июня 2021 года.

Количество зараженных ковидом растет пятый день подряд. За минувшие сутки зарегистрировано 105 новых случаев заражения. Причем 15 из них - это дети.

Жителей региона продолжают госпитализировать с опасной инфекцией. По данным оперативного штаба края, всего в палатах лечатся 1018 зараженных ковидом. 48 из них - в тяжелом состоянии и подключены к ИВЛ, трое находятся на ЭКМО. Умерло 3186 зараженных, в том числе 11 - за прошедшие сутки.

Тем временем вице-губернатор края Анна Минькова на своей странице в соцсетях обратилась к землякам. В связи с ограничениями, которые вводятся в Москве и Санкт-Петербурге, она рассказала о двух вариантах развития эпидситуации в Краснодарском крае. Введут ли ограничения или же они будут отменены вовсе, - зависит только от жителей Кубани.

- Ответственность - вот, чем мы должны руководствоваться сегодня, - сказала замглава региона Анна Минькова. - Помните о вашей личной ответственности за вашу жизнь, жизнь ваших детей и родителей.

Поэтому вице-губернатор призывает кубанцев прививаться.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 15 июня 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 20 заболевших.

Коронавирус в Анапе 15 июня 2021

В Анапе положительный тест на ковид получили восемь пациентов.

Коронавирус в Сочи 15 июня 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у шести человек.

Коронавирус в Геленджике 15 июня 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено восемь заболевших.

Коронавирус в Туапсе 15 июня 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки зарегистрировано 14 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 15 июня 2021

В Ейском районе коронавирус ни у кого не подтвердился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где сделать прививку от коронавируса в Краснодаре: все мобильные пункты вакцинации

Публикуем адреса, где сделать прививку от коронавируса в Краснодаре (подробнее)