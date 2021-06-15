«Полная антисанитария»: Грязь и бардак вынудили приставов и прокуратуру закрыть частный сад в Краснодаре

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Частный сад «Позитивия» по улице Некрасова привлекал новых воспитанников яркими вывесками и ценой. Здесь дети могли проводить время от нескольких часов, до нескольких суток (!). Ради своего же удобства некоторые родители не обращали внимания на условия – главное, чадо пристроено.

- Часто работаем с женой по ночам. Оставляем ребенка, он всегда доволен, - пишут положительные отзывы об этом учреждении в интернете.

Фото пресс-службы УФССП России по краю

Но не все прошли мимо беспредела – ошарашенные обстановкой в детском саду мамочки написали заявление в прокуратуру.

- Здесь условия, кажется, хуже, чем в неблагополучной семье. Как в этот дом, частный дом, садом даже не назвать, родители отдают своих детей. Они там находятся в полной антисанитарии, - рассказывали родители сотрудникам надзорного ведомства.

Фото пресс-службы УФССП России по краю

Мамы пожаловались на то, что дети находятся в двух маленьких комнатках в общем дворе с «сомнительной гостиницей», спят по несколько человек на кровати, в детских разбросаны вещи, а на кухни постоянно немытые горы посуды. После этого в учреждение наведались прокуроры. Им оставалось только зафиксировать антисанитарию на фото и в документах.

- Проверка показала, что частный жилой дом, в котором размещен детский сад, не соответствовал требованиям законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности. Дети спали в не отведенных для этого местах, имелись многочисленные захламления, грязь, санитарная комната и столовая не отвечали предъявляемым требованиям. В итоге прокурор обратился в суд, чтобы остановить деятельность опасного детского сада, - сообщили «Комсомольской правде» -Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Фото пресс-службы УФССП России по краю

Также выяснилось, что детсад работал без лицензии.

В пресс-службе УФССП России по региону добавили, что администрации детского сада «Позитивия» постоянно шла на хитрость, деятельность смогли приостановить не с первого раза.

- В ходе исполнения решения суда приставы выявили, что детский сад находился не по указанному адресу – улица Некрасова, 80, а уже успел поменять адрес и переехал в соседний частный дом на улицу Некрасова, 78, - отметили в ведомстве.

Фото пресс-службы УФССП России по краю

В настоящее время детский сад закрыт. А лица, организовавшие дошкольное учреждение с полной антисанитарией, будут привлечены к ответственности.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре закрыли детский сад без лицензии

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