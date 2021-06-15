Голые и счастливые: как туристы нашли альтернативу черноморским пляжам в Ейске

На пляже в Ейске народу едва ли меньше, чем на популярных курортах
Фото: Евгения ОСТРАЯ
Пляжи Ейска ждут вас - мельтешит такое объявление на сайте одного из туроператоров. Действительно, Сочи, Анапа, Геленджик уже под завязку. Нужно искать альтернативу отдыху на других берегах. Тем более нынешнее лето в Краснодарском крае пока не печет, и температура воды в Черном море далека от комфортной.
- Все-таки +21 градус - это маловато, - грустят туристы на пляжах в Анапе и ждут, что погода позволит им догулять отпуск, взяв от курорта все.
На пляже в Ейске и стар, и млад
Фото: Евгения ОСТРАЯ
Зато в Азовском море вода чуть теплее. Что добавляет плюсов выбору в его пользу.
На улицах Ейска, судя по номерам на авто, - уже вся страна. На въезде выстроились частники с табличками: Сдам жилье со всеми удобствами. За 1,5 тысячи в сутки тебе сдадут комнату с душем и кухней. Для непритязательных - в самый раз. Главное же - море.
Водичка в Азовском море теплее
Фото: Евгения ОСТРАЯ
- Дети в восторге. Плещутся, не вытянуть из воды, - улыбается мамочка в полотенце.
На центральном пляже в Ейске - аншлаг.
Здесь тоже ажиотаж
Фото: Евгения ОСТРАЯ
- Первый жаркий день, фактически, - объясняет Арина. Она в соседнем с пляжем ларьке продает бикини и другие предметы туалета отдыхающего.
Из всего многообразия в дефиците здесь только бесплатные парковки. В платных недостатка нет. Но цены в них кусаются - 250 рублей в час. Кто ж к морю приезжает на час?!
Лето пока не печет
Фото: Евгения ОСТРАЯ
- Здесь хорошо. Мелко. Чистенько. Но смущает местонахождение пляжа - в какой-то промзоне. Через бетонный волнорез - краны грузят уголь. Как-то странно для курорта, - показывает в сторону порта турист из Ростова Владимир. - Только из-за этого еще раз я сюда не приеду.
Больше всех отдыху на море рады дети
Фото: Евгения ОСТРАЯ
Рядом с ним резвится детвора, не обращая никакого внимания на ревущие краны. Им для счастья нужно немного - солнце, море и теплый песок.