Голые и счастливые: как туристы нашли альтернативу черноморским пляжам в Ейске

На пляже в Ейске народу едва ли меньше, чем на популярных курортах Фото: Евгения ОСТРАЯ

Пляжи Ейска ждут вас - мельтешит такое объявление на сайте одного из туроператоров. Действительно, Сочи, Анапа, Геленджик уже под завязку. Нужно искать альтернативу отдыху на других берегах. Тем более нынешнее лето в Краснодарском крае пока не печет, и температура воды в Черном море далека от комфортной.

- Все-таки +21 градус - это маловато, - грустят туристы на пляжах в Анапе и ждут, что погода позволит им догулять отпуск, взяв от курорта все.

На пляже в Ейске и стар, и млад Фото: Евгения ОСТРАЯ

Зато в Азовском море вода чуть теплее. Что добавляет плюсов выбору в его пользу.

На улицах Ейска, судя по номерам на авто, - уже вся страна. На въезде выстроились частники с табличками: Сдам жилье со всеми удобствами. За 1,5 тысячи в сутки тебе сдадут комнату с душем и кухней. Для непритязательных - в самый раз. Главное же - море.

Водичка в Азовском море теплее Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Дети в восторге. Плещутся, не вытянуть из воды, - улыбается мамочка в полотенце.

На центральном пляже в Ейске - аншлаг.

Здесь тоже ажиотаж Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Первый жаркий день, фактически, - объясняет Арина. Она в соседнем с пляжем ларьке продает бикини и другие предметы туалета отдыхающего.

Из всего многообразия в дефиците здесь только бесплатные парковки. В платных недостатка нет. Но цены в них кусаются - 250 рублей в час. Кто ж к морю приезжает на час?!

Лето пока не печет Фото: Евгения ОСТРАЯ

- Здесь хорошо. Мелко. Чистенько. Но смущает местонахождение пляжа - в какой-то промзоне. Через бетонный волнорез - краны грузят уголь. Как-то странно для курорта, - показывает в сторону порта турист из Ростова Владимир. - Только из-за этого еще раз я сюда не приеду.

Больше всех отдыху на море рады дети Фото: Евгения ОСТРАЯ

Рядом с ним резвится детвора, не обращая никакого внимания на ревущие краны. Им для счастья нужно немного - солнце, море и теплый песок.