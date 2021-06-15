В больницу Сочи доставили двух туристов, которых ранили во время стрельбы в Абхазии

Осколком от выпущенных пуль ранен и стрелявший.

За жизнь двух жителей Москвы сейчас борются врачи в одной из сочинских больниц. 35-летние Александр Ф. и Тимур С. получили огнестрельные ранения во время отдыха в абхазском кафе.

Как стало известно, туристы пришли в ресторан «Апсны», что находится на территории пансионата «Самшитовая роща» в Пицунде. Всего за столиком собрались двое парней и три девушки — все граждане России.

Как рассказывают очевидцы, один из посетителей начал непристойно вести себя по отношению к дамам. Ему сделали замечание, что вызвало гнев у мужчины. В итоге он достал пистолет и начал стрелять. По некоторым данным, разъяренный злоумышленник дважды перезарядил пистолет, выпустив всю обойму.

За жизнь пострадавших сейчас борются врачи.

- Установлено, что 42-летний житель села Лыхны Гудаутского района Абхазии Дмитрий Пилия в результате внезапно возникшей ссоры с гражданами России произвел выстрелы из пистолета, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в МВД по республике Абхазия.

Стрелял он в основном по ногам. Александр Ф. получил три огнестрельных ранения в область левой стопы и колен обеих ног. А у Тимура С. шесть пуль попали в область левой ноги и таза. Девушки, находившиеся в компании, не пострадали.

После случившегося на место приехала скорая, которая госпитализировала двух москвичей.

- Их отвезли в больницу. Сначала в Гагрскую, затем вывезли в Сочи, — сказал представитель диппредставительства.

Через 5 дней один из пострадавших должен был отметить свое 36-летие.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», двое товарищей приехали в Абхазию для отдыха. Один из них, 35-летний Тимур, через 5 дней должен был отпраздновать с другом свой день рождения. Известно, мужчину в Москве ждут двое детей - девочки 7-ми и 9-ти лет.

Стоит сказать, что пострадал и сам Дмитрий Пилия. Осколком от выпущенных пуль он также получил ранение. Его доставили в Республиканскую больницу в Сухуме.

Кстати, у Дмитрия Пилия ранее уже были нелады с законом.

- 17 мая органом предварительного расследования УВД по Сухуму в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия, - говорят в МВД по республике. - 18 мая в отношении него избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

4 июня предварительное расследование по данному уголовному делу было окончено и после утверждения обвинительного акта прокурором Сухума направлено в суд. Приговор Пилия еще не услышал, однако снова попался в руки правоохранителей. На этот раз подсудимого взяли под стражу.