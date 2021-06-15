Не все слоты устраивают перевозчиков: в сочинском аэропорту прокомментировали информацию о нехватке мест для самолетов

На курорты Краснодарского края пустили больше самолетов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В аэропортах черноморского побережья РФ заканчиваются свободные слоты для приема самолетов. Самолетам не хватает места! Такая информация появилась 15 июня. В пресс-службе госкорпорации «Аэродинамика», которая обслуживает аэропорты Сочи и Анапы, сайту «КП»-Кубань» рассказали, что обе воздушные гавани смогут справиться с рекордным числом туристов.

- В каждом аэропорту есть технологические нормативы по обслуживанию воздушных судов и пассажиров. По приему и обслуживанию самолетов ограничений пока нет. Слоты имеются, - пояснили в пресс-службе «Аэродинамики». - Однако пропускная способность пассажирских терминалов в Сочи и Анапе не позволяют максимально использовать число рейсов для удовлетворения всех запросов авиакомпаний. И наша цель - сохранить должный уровень комфорта для пассажиров. Поэтому мы предлагаем авиакомпаниям альтернативные слоты, которые не всегда могут устраивать перевозчиков с учетом их планов, оборота воздушных судов и коммерческого видения.

Чтобы справиться с наплывом пассажиров, в аэропортах Анапы и Сочи устроили дополнительные зоны для отдыха, вывели на работу еще больше сотрудников, увеличили число стоек регистрации.

- И дефицита авиабилетов на курортные направления нет. Все заявленные рейсы выполняются, на них есть свободные места, - пояснили в «Аэродинамике».

Кстати, в Сочи с начала года уже обслужили более 2,6 млн пассажиров. И эти цифры - в полтора раза больше доковидных показателей и вдвое превышает цифры прошлого года. Расстановка сил по наиболее популярным внутренним маршрутам сейчас такая - Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск.

В Анапе летом добавили рейсы в Брянск, возобновилось и авиасообщение с Псковом. В ближайших планах – старт полетов в Тамбов и Волгоград.

Хотя в отелях Краснодарского края все места забронированы до конца августа, туристы продолжают прибывать. Бронируют и номера в частном секторе, забиты автокемпинги. В Сочи, например, находятся более 150 тысяч туристов и заполняемость курорта уже превышает 90%.

- Лето продано, сейчас россияне скупают туры на бархатный сезон в сентябре – начале октября, - сообщил компании-туроператоре Сочи. – Еще в мае закончились места здравницах четыре-пять звезд, потом быстро разобрали то, что оставалось – санатории и отели средней руки. Первая береговая зона была продана целиком еще до начала лета.

Необыкновенно высокий спрос спровоцировал подорожание отдыха в Сочи.

- Спрос рождает предложение, - прокомментировал начальник управления научных исследований, доцент кафедры управления и технологий в туризме и сервисе Сочинского госуниверситета Сергей Доморат. – А спрос сегодня астрономический. Если в начале лета последнего доковидного 2019 года загрузка здравниц курорта была 80 процентов, сегодня – свыше 90 процентов. Цены здравницы устанавливают максимально возможные, стараясь компенсировать дороговизну расширением сектора услуг. Например, включают в пакет бесплатный тренажерный зал, СПА.

Одновременно наплывом туристов пользуются местные рынки и магазины. Торговцы не стесняясь установили московские цены на фрукты и овощи. Даже знаменитые сочинские лаваши и хачапури стали в разы дороже. Если раньше его можно было купить за 150 рублей, то сейчас от 200.