Раскрыта тайна древней могилы монаха-отшельника, найденная на кладбище Краснодарского края

О судьбе покоящегося под массивной плитой священнослужителя неизвестно практически ничего, даже имени.

Необычной формы могилу на старом кладбище Усть-Лабинска обнаружили пять лет назад. Тогда местная жительница Татьяна Дмитренко пришла навестить своих родных. Женщина обратила внимание на захоронение по соседству. Оно было древним. Из-за этого плиты толком не было видно — на нее наслоился грунт. А в последние годы над ней то и дело возвышалась гора из веток и старых венков.

- Рядышком куст бузины рос - огромный такой, - рассказывает «КП» - Кубань» Татьяна Дмитренко. - Мы подумали с мужем - надо его выкорчевывать. Принялись за дело и буквально на глубине одного-двух штыков лопаты наткнулись на что-то твердое.

Расчистив участок, Татьяна увидела выбитую на камне дату - 1848 год. А когда полностью убрал землю с надгробной плиты, то на ней обнаружилась схима - символ высшего поклонения Господу. Считается, что представители Великой Схимы — монахи, которые стремились познать неизмеримую высоту и глубины христианства через смирение, молчание, постоянное пребывание перед Богом. Многие схимники, а среди них было немало прозорливцев, после своей смерти были причислены к лику святых.

- Знаете, схимонахи при постриге дают обет отречения от мира и всего мирского. Скорее всего, он жил в старой часовенке, которая когда-то давно располагалась на кладбище, - продолжает Татьяна. - К сожалению, узнать имя этого монаха даже спустя время не удалось. Руководство погоста не знало вообще о существовании этого захоронения. Но на камне церковно-славянской вязью высечено «Имя его Богу веси» («Его имя известно Богу»).

Как и прежде за могилой монаха ухаживает Татьяна Дмитренко.

Зато стало известно, что тот, чьи останки находятся под плитой, шел по местам боевой славы Александра Суворова. Он хоетл увековечить память великого полководца. К нам же монах схимник прибыл, чтобы благословить строительство первого в станице Усть-Лабинской каменного однокупольного Храма Сергия Радонежского на высоком берегу Кубани (территория нынешней воинской части).

Стоит сказать, что настоятель местного Свято-Сергиевского храма Александр Черных благословил установку памятного чугунного креста и ограды. Их изготовили местные кузнецы. Татьяна, как и прежде, ухаживает за могилой. По словам женщины, со временем плита стала разрушаться. Она надеется, что в ближайшее время будут проведены реставрационные работы, которые помогут сохранить надгробный камень.

- Как-то меня спросили прохожие, чудотворная ли она. Я ответила, что в Библии написано «Каждому воздастся по вере его», - говорит женщина. - Я часто присаживаюсь рядом с надгробием, кладу ладони на плиту, молюсь о родных и часто чувствую тепло.