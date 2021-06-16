Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 16 июня 2021: санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе характеризуется, как стабильная

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 16 июня 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции продолжает расти. По последним данным, в регионе 105 зараженных. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания ковидом превысило 49,9 тыс. человек. В крае сохраняются все санитарно-эпидемиологические требования – масочный режим, социальная дистанция, дезинфекция.

- Сейчас 45 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое – на ЭКМО, - отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 3198 человека в крае скончались от коронавируса. В регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения увеличился до 878,1.

- Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе характеризуется, как стабильная. Однако в последние дни наблюдается рост числа зафиксированных случаев COVID-19 – более 100 человек ежедневно, - обратили внимание в оперативном штабе региона.

По информации оперштаба, пока введение дополнительных ограничений не планируется. Но окончательное решение во многом будет зависить от темпов вакцинации на Кубани и формировании коллективного иммунитета.

В оперштабе призывают жителей и туристов активнее прививаться от COVID-19. Для этого в крае открыты 239 пунктов вакцинации.

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