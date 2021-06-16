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Общество16 июня 2021 8:21

Открытие круизной навигации в Сочи 2021: когда открылась и сколько продлится

Открытие круизной навигации в Сочи 2021 порадовало туристов
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Круизный лайнер «Князь Владимир»

Круизный лайнер «Князь Владимир»

Фото: Анна МАЕВА

Состоялось открытие круизной навигации в Сочи 2021.

Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в первый рейс

Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в первый рейс

Фото: Анна МАЕВА

Оно проходило особенно торжественно.

Играл оркестр

Играл оркестр

Фото: Анна МАЕВА

Играл оркестр, первых гостей аниматоры встречали прямо у причала.

Туристы поднимаются по трапу

Туристы поднимаются по трапу

Фото: Анна МАЕВА

Так провожают теплоходы.

В первый рейс

В первый рейс

Фото: Анна МАЕВА

Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в первый рейс.

Служба размещения на борту

Служба размещения на борту

Фото: Анна МАЕВА

Круиз начался из порта приписки теплохода – Сочи.

Туристов приветствовала аниматоры: князь Владимир и княгиня Анна

Туристов приветствовала аниматоры: князь Владимир и княгиня Анна

Фото: Анна МАЕВА

На борт судна поднялись первые путешественники. Это около 500 пассажиров.

Капитанский мостик

Капитанский мостик

Фото: Анна МАЕВА

Туристов приветствовала аниматоры: князь Владимир и княгиня Анна.

На борту

На борту

Фото: Анна МАЕВА

Для путешественников приготовили насыщенную анимационную программу.

В зале для туристов устраивают развлечения

В зале для туристов устраивают развлечения

Фото: Анна МАЕВА

В том числе: презентации, мастер-классы, мини-концерты и игры.

Туристы все снимают

Туристы все снимают

Фото: Анна МАЕВА

Вечером вместе с арт-группой и экипажем туристы приняли участие в настоящем морском приключении – постановочной учебной тревоге.

В первый рейс

В первый рейс

Фото: Анна МАЕВА

- Навигация «Князя Владимира» продлится до 18 сентября 2021 года. Лайнер совершит 14 рейсов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ООО «Черноморские круизы».

Команда лайнера

Команда лайнера

Фото: Анна МАЕВА

Маршрут лайнера: Сочи - Новороссийск - Ялта – Севастополь.

Боцман

Боцман

Фото: Анна МАЕВА

Он пользуется популярностью у отдыхающих.

На лайнере

На лайнере

Фото: Анна МАЕВА

На закате девятипалубный красавиц-лайнер поднял якорь и растаял на горизонте.

В морском путешествии

В морском путешествии

Фото: Анна МАЕВА

Напомним, что в целях выполнения поручения Президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе ФГУП «Росморпорт» в январе 2017 года учредило ООО «Черноморские круизы». Регулярное круизное сообщение стартовало 11 июня 2017 года.

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