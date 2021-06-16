Открытие круизной навигации в Сочи 2021: когда открылась и сколько продлится

Круизный лайнер «Князь Владимир»
Фото: Анна МАЕВА
Состоялось открытие круизной навигации в Сочи 2021.
Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в первый рейс
Фото: Анна МАЕВА
Оно проходило особенно торжественно.
Играл оркестр
Фото: Анна МАЕВА
Играл оркестр, первых гостей аниматоры встречали прямо у причала.
Туристы поднимаются по трапу
Фото: Анна МАЕВА
Так провожают теплоходы.
В первый рейс
Фото: Анна МАЕВА
Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в первый рейс.
Служба размещения на борту
Фото: Анна МАЕВА
Круиз начался из порта приписки теплохода – Сочи.
Туристов приветствовала аниматоры: князь Владимир и княгиня Анна
Фото: Анна МАЕВА
На борт судна поднялись первые путешественники. Это около 500 пассажиров.
Капитанский мостик
Фото: Анна МАЕВА
Туристов приветствовала аниматоры: князь Владимир и княгиня Анна.
На борту
Фото: Анна МАЕВА
Для путешественников приготовили насыщенную анимационную программу.
В зале для туристов устраивают развлечения
Фото: Анна МАЕВА
В том числе: презентации, мастер-классы, мини-концерты и игры.
Туристы все снимают
Фото: Анна МАЕВА
Вечером вместе с арт-группой и экипажем туристы приняли участие в настоящем морском приключении – постановочной учебной тревоге.
В первый рейс
Фото: Анна МАЕВА
- Навигация «Князя Владимира» продлится до 18 сентября 2021 года. Лайнер совершит 14 рейсов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ООО «Черноморские круизы».
Команда лайнера
Фото: Анна МАЕВА
Маршрут лайнера: Сочи - Новороссийск - Ялта – Севастополь.
Боцман
Фото: Анна МАЕВА
Он пользуется популярностью у отдыхающих.
На лайнере
Фото: Анна МАЕВА
На закате девятипалубный красавиц-лайнер поднял якорь и растаял на горизонте.
В морском путешествии
Фото: Анна МАЕВА
Напомним, что в целях выполнения поручения Президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе ФГУП «Росморпорт» в январе 2017 года учредило ООО «Черноморские круизы». Регулярное круизное сообщение стартовало 11 июня 2017 года.