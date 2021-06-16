Открытие круизной навигации в Сочи 2021: когда открылась и сколько продлится

Круизный лайнер «Князь Владимир» Фото: Анна МАЕВА

Состоялось открытие круизной навигации в Сочи 2021.

Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в первый рейс Фото: Анна МАЕВА

Оно проходило особенно торжественно.

Играл оркестр Фото: Анна МАЕВА

Играл оркестр, первых гостей аниматоры встречали прямо у причала.

Туристы поднимаются по трапу Фото: Анна МАЕВА

Так провожают теплоходы.

В первый рейс Фото: Анна МАЕВА

Круизный лайнер «Князь Владимир» отправился в первый рейс.

Служба размещения на борту Фото: Анна МАЕВА

Круиз начался из порта приписки теплохода – Сочи.

Туристов приветствовала аниматоры: князь Владимир и княгиня Анна Фото: Анна МАЕВА

На борт судна поднялись первые путешественники. Это около 500 пассажиров.

Капитанский мостик Фото: Анна МАЕВА

Туристов приветствовала аниматоры: князь Владимир и княгиня Анна.

На борту Фото: Анна МАЕВА

Для путешественников приготовили насыщенную анимационную программу.

В зале для туристов устраивают развлечения Фото: Анна МАЕВА

В том числе: презентации, мастер-классы, мини-концерты и игры.

Туристы все снимают Фото: Анна МАЕВА

Вечером вместе с арт-группой и экипажем туристы приняли участие в настоящем морском приключении – постановочной учебной тревоге.

В первый рейс Фото: Анна МАЕВА

- Навигация «Князя Владимира» продлится до 18 сентября 2021 года. Лайнер совершит 14 рейсов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ООО «Черноморские круизы».

Команда лайнера Фото: Анна МАЕВА

Маршрут лайнера: Сочи - Новороссийск - Ялта – Севастополь.

Боцман Фото: Анна МАЕВА

Он пользуется популярностью у отдыхающих.

На лайнере Фото: Анна МАЕВА

На закате девятипалубный красавиц-лайнер поднял якорь и растаял на горизонте.

В морском путешествии Фото: Анна МАЕВА

Напомним, что в целях выполнения поручения Президента РФ о восстановлении регулярного круизного сообщения в Черноморском регионе ФГУП «Росморпорт» в январе 2017 года учредило ООО «Черноморские круизы». Регулярное круизное сообщение стартовало 11 июня 2017 года.