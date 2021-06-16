«Лишь смерть не смог он победить». Где похоронен последний русский богатырь

Могила непобедимого силача находится прямо в горпарке Ейска Фото: Евгения ОСТРАЯ

Биография наивного силача Ивана Поддубного до сих пор вызывает массу вопросов. Вся его жизнь - это будто история былинного богатыря, полная хитросплетений, предательств и невероятных спасений. На стыке эпох он искал применение своим нечеловеческим способностям по всему миру, снискал славу и заработал состояние. Но умер в глубокой нужде, переехав в провинциальный городок.

Поддубный родился на Полтавщине 8 октября 1871 года. В казачьих семьях фамилии давались не просто так, а за характерные черты. За силу и выносливость, дубовую, род Ивана получил свою. Известно, что при такой физической мощи Поддубный обладал отличным музыкальным слухом. Что казалось несочетаемым.

Борец победил всех, кого только можно было. Фото: https://park-poddubnogo.ru/muzej/

С 12 лет Иван работал по-хозяйству с отцом. Но из-за несчастной любви в 20 лет (по легенде) решился-таки отправиться покорять города. И до определенного момента работал грузчиком сначала в Севастополе, потом в Феодосии его вполне устраивала. Но в город приехал цирк.

Цирк, который все изменил

Ни одно цирковое представление того времени не обходилось без номера силача. Мускулистые дядьки в купальниках с тяжелыми гирями были очень востребованы зрителями. В конце каждого такого номера зрителям предлагали побороться с силачом. Решился на поединок и уверенный в себе Поддубный. Но...проиграл.

Тогда-то Ивану захотелось лучше познать этот вид спорта - борьбу. Он начал тренироваться, а вскоре снова вышел на арену. После нескольких удачных поединков Поддубного пригласили на работу в цирк Энрико Труцци. Так в 27 лет началась блистательная карьера Ивана Поддубного, о котором вскоре заговорила вся Россия как он непобедимом борце на кушаках.

А публика в цирке восторгалась его трюками с телеграфным столбом, который тягал Поддубный вместе с 10-ю добровольцами.

В Ейске есть музей имени Ивана Поддубного Фото: Евгения ОСТРАЯ

Чемпион

В 1903 году Ивану Поддубному предложили представлять Россию на турнире по в то время популярной французской борьбе (потом она стала называться классической, а еще позже - греко-римской) в Париже. По условиям соревнований, проигравший хотя бы один бой выбывал. Но Поддубный не оставил своим соперникам шансов, победив 11 из них. Но хитрость француза Рауля ле Буше, намазавшегося жиром, все же оставила русского богатыря в призерах. Победу отдали ле Буше «за красивые и умелые уходы от острых приемов». Такое решение разгневало даже французскую публику, а Поддубный, потрясённый подобной нечестностью, хотел вовсе завершить борцовскую карьеру. Позже он поквитался с ним по полной, выиграв все, что можно в своем виде.

Правда, Олимпийским чемпионом силач так и не стал. В то время на вселенские соревнования допускались только любители. А Поддубный был профессионалом.

Ни любви, ни денег, ни детей

За этим мужчиной любая женщина могла быть буквально, как за каменной стеной. Но в личной жизни Ивана Поддубного почему-то не клеилось. В цирке он влюбился в 40-летнюю канатоходку венгерского происхождения. Но она вскоре бросила русского атлета ради другого. Потом в его жизни была трагическая любовь с гимнасткой Марией Дозмаровой. Но она разбилась, упав из-под купола цирка прямо накануне их свадьбы.

Иван Поддубный. Фото: https://park-poddubnogo.ru/muzej/

Женой Поддубного стала Антонина Квитко-Фоменко. Но и с ней у борца счастья не вышло. Она разбазарила почти все его состояние и сбежала за границу в разгар Гражданской войны, прихватив с собой ценные награды мужа.

Уже в 51 год Поддубный женился во второй раз и наконец, обрел семейное счастье с Марией Машониной, матерью борца Ивана Машонина. Но своих детей великану воспитывать так и не довелось.

Оккупация в Ейске

В 1939 году после парада физкультурников на Красной Площади в Москве Поддубному вручили орден Трудового Красного Знамени. Эту награду Поддубный силач, выросший в Российской империи и прославившийся за рубежом, с гордостью носил всю жизнь, почти не снимая. Во время оккупации Ейска фашистами это едва не стоило ему жизни.

Он поселился на берегу Азовского моря накануне начала войны. Целебный морской воздух был показан его уже пошаливавшему сердцу. Когда началась война и немцы оккупировали город, борец отказался куда-либо эвакуироваться, сказав, что жить ему осталось немного и бегать смысла нет.

...и парк имени Поддубного Фото: Евгения ОСТРАЯ

Однажды немецкий патруль задержал на улице Ейска немолодого гиганта с советским орденом на груди. Гитлеровцы опешили от подобной наглости, но еще больше опешили, когда узнали, кто перед ними. Слава Поддубного была велика.

Немцы предложили ему уехать в Германию, чтобы тренировать своих атлетов. Но великан решительно отказался.

- Когда в город пришли немцы, в Ейске было два человека, награжденных орденом Трудового Красного Знамени. Одного из них, женщину, фрицы убили в душегубке. Вторым был Иван Поддубный. Его фашисты не тронули, - вспоминает ейчанин Юрий Лиманский. - Он даже открыл в городе бильярдную в это время. Тут мужики потихоньку слушали советское радио и делились новостями, откуда наши выгнали фрицев.

Но Поддубному бильярдную потом не простили.

Тем не менее после войны старому спортсмену выделили паек, а в 1945 году дали звание заслуженного мастера спорта.

Богатырь голодал

Но лишений организм силача уже не выдержал. Ивану Поддубному, питавшемуся соответственно своим физическим данным, после войны не хватало элементарного - пропитания. В последние годы он распродавал свои медали, чтобы купить продуктов. В стране действовала карточная система, а фактически - голод.

Однажды, возвращаясь с базара, он упал, получив перелом шейки бедра. С тех пор прославленный богатырь ходил только на костылях.

Иван Поддубный умер от инфаркта 8 августа 1949 года. Как и полагается настоящему почти сказочному герою, его похоронили не на обычном кладбище. Могила Поддубного находится в центре городского парка аттракционов в Ейске и недавно взята под особую охрану.

ТТХ Ивана Поддубного

Рост - 184 см;

вес - 130 кг;

грудь - 137 см;

бицепс - 46 см;

шея - 50 см;

бедро - 72 см.

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