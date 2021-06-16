Задушили шнуром от утюга: суд Кубани приговорил на 17 лет двух братьев за убийство пенсионеров

Осужденные. Фото: Краснодарский краевой суд

Краснодарский краевой суд вынес приговор двум родным братьям. Парней признали виновными в убийстве с разбоем. 22 и 23-летние жители Кубани отправились в колонию строгого режима на 17 и 15 лет.

Согласно документам суда, преступление случилось в марте 2018 года. У старшего брата были плохие отношения с тестем. Парень завидовал, что у пенсионера есть деньги, из-за которых он мог унизить его при невесте. Желая отомстить, он решился на страшный поступок – убить и завладеть имуществом 64-летнего мужчины. Помочь в таком деле он попросил младшего брата, пообещав ему разделить прибыль.

Молодые люди отправились в дом ко знакомому и напали на него с топором. Затем, пока один душил мужчину шнуром от утюга, второй забрал из жилища паспорт и 170 тысяч рублей. С места преступления младший брат уехал на автомобиле убитого. Карту, паспорт и одежду мужчины он сжег, еще 70 тысяч отдал брату.

- Подсудимые не признали свою вину в судебном заседании. В мае коллегия присяжных решила, что они не заслуживают снисхождения. Мужчин приговорили на сроки 17 лет и 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на сроки 1 год 11 месяцев и 1 год 10 месяцев соответственно, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Кроме того, суд взыщет с преступников компенсацию морального вреда в размере 1 миллион 500 тысяч рублей с одного и 1 миллион 200 тысяч рублей с другого. Приговор в законную силу не вступил.